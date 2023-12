Incidente in A21, scontro tra camion pullman e auto: 10 persone in ospedale

(Adnkronos) – Uno scontro tra più veicoli coinvolti (2 camion, 1 pullman, 1 auto) sulla A21 nel tratto Brescia Sud-Brescia Centro ha causato 10 feriti su 12 persone rimaste coinvolte. Di queste 2 sono state ospedalizzati in codice rosso e 8 ospedalizzati in codice Verde/Giallo. Per trasportare i feriti negli ospedali sono intervenuti l'elisoccorso di Bergamo, quello di Verona, 3 mezzi di soccorso avanzato, e 5 ambulanze. I pazienti ospedalizzati in codice rosso sono una donna di 45 anni, passeggera del pullman che ha riportato traumi alla testa, al bacino e all'arto inferiore, e un uomo, di età non nota. Per lui trauma al torace, bacino e arto inferiore. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

