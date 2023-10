Incidente in Sardegna, Ferrari si schianta contro camper: due morti

(Adnkronos) – Nuova tragedia sulle strade della Sardegna. A perdere la vita in un incidente sono due cittadini stranieri che viaggiavano a bordo di una Ferrari. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'auto di lusso era impegnata in un sorpasso sulla Statale 195, vicino a San Giovanni Suergiu (Sud Sardegna), quando si è scontrata contro un camper che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto è stato violento, la Ferrari è finita fuori strada e ha preso fuoco: non c'è stato nulla da fare per i due occupanti. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Lamborghini. Le supercar facevano parte di un raduno di auto sportive e i mezzi erano in marcia verso un'altra tappa lungo le coste della Sardegna. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

