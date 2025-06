Incidente mortale nella mattinata del 12 giugno 2025 nel comune di Valmontone, alle porte di Roma. Un furgoncino della raccolta rifiuti si è capovolto venendo giù dalla strada per il cimitero comunale, intorno alle 8:30, su piazza Alcide De Gasperi. I residenti hanno sentito un forte boato, il veicolo per cause da accertare si è schiantato contro un muro ribaltandosi nella discesa verso piazza Alcide De Gasperi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Il mezzo ribaltato visto dall’alto

Un ragazzo è morto, dovrebbe essere un dipendente della società che gestisce la raccolta differenziata nel territorio di Valmontone. La vittima, Mirko De Persiis, 42enne, era residente a Palestrina, ma originario di Zagarolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia, oltre a una ambulanza del 118. Purtroppo l'uomo coinvolto nell'incidente è deceduto, e giace sul posto coperto da un telo bianco. Al momento non vi sono ulteriori particolari. Vi terremo aggiornati. Il furgoncino ribaltato Vetro della raccolta disperso sulla strada

