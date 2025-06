Incidente mortale sulla Casilina, quattro vite spezzate alle porte di Frosinone: “quel tratto è troppo pericoloso”

Un urto devastante nella notte

Nella notte tra giovedì e venerdì, il silenzio della Casilina, una delle arterie più trafficate e discusse del Lazio, si è spezzato nel fragore improvviso di lamiere contorte e fari infranti. A pochi chilometri da Frosinone, in un tratto stradale da tempo considerato pericoloso dai residenti, due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è drammatico: quattro uomini, due giovani e due adulti, sono morti sul colpo. Un impatto talmente violento da distruggere completamente entrambi i veicoli: un'Alfa Romeo e una Mercedes.

Non ci sono superstiti. Nessuna possibilità di intervento tempestivo: all'arrivo dei soccorritori, la scena era già irreversibilmente segnata. Tra le lamiere, le vite di Danilo Cantagallo, 31 anni di Frosinone, e Gianni Fiacco, 25 anni di Torrice, si erano fermate per sempre. A bordo dell'Alfa Romeo, stavano tornando da una serata qualsiasi, ignari di ciò che li attendeva pochi chilometri più avanti. Sull'altro mezzo, la Mercedes, viaggiavano Maurizio Arduini, 65 anni, e Franco Ricci, 71 anni, rispettivamente di Frosinone e Ceprano. Una manovra azzardata? Una velocità troppo elevata? La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma le conseguenze sono già storia.

Due generazioni perse sull’asfalto

Dietro le fredde cifre ci sono vite, volti, sogni. Danilo Cantagallo era noto nel mondo del calcio dilettantistico locale: capitano degli Eagles Frosinone, squadra di calcio a 5, era una figura carismatica, un trascinatore in campo e fuori. Lavorava in una ditta di imballaggi industriali e sul suo profilo social, che oggi si è trasformato in un luogo di ricordi e addii, scriveva: “Vivi la vita come ti pare e se la gente parla, lasciala pure parlare”. Parole leggere, forse, eppure oggi suonano come un epitaffio involontario.

Accanto a lui, in quell'Alfa Romeo, c'era Gianni Fiacco. Giovane manovale in un'impresa edile, attivo nella promozione di eventi sportivi come il Rally delle Terre di Argil, era noto per il sorriso contagioso e la disponibilità generosa. In paese lo descrivono come "un ragazzo pieno di vita", e proprio per questo, oggi, la sua assenza è una ferita aperta per l'intera comunità.

Maurizio Arduini e Franco Ricci rappresentavano un'altra generazione. Due uomini di esperienza, volti familiari nei rispettivi comuni. Ricci era al volante, e ad attenderlo a casa quella notte c'era la famiglia. Il figlio Luca ha affidato al dolore pubblico dei social un pensiero semplice e straziante: "Non doveva andare così, mi mancherai papà".

Una strada nota per la sua pericolosità

Chi vive nei dintorni della Casilina lo dice da tempo: quel tratto è troppo pericoloso. Un rettilineo ingannevole, privo di dissuasori efficaci e teatro di sorpassi azzardati. Alcuni residenti, intervistati a margine dell’incidente, parlano di una “striscia d’asfalto maledetta”. Gli incidenti sono frequenti, ma questa volta l’esito ha avuto un’eco devastante. Il lutto ha toccato più comuni contemporaneamente, da Torrice a Ceprano, con i sindaci che hanno subito annullato gli eventi pubblici in segno di rispetto. Il Comune di Frosinone ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali e la bandiera è stata issata a mezz’asta.

Lazio maglia nera per la sicurezza stradale

Questo non è un episodio isolato. Solo poche ore dopo, un altro incidente mortale si è verificato sulla Pontina, all’altezza di Aprilia. Un’altra vittima. Il 2025 è iniziato con un preoccupante aumento degli incidenti mortali nel Lazio, confermando un trend che rende la regione tra le peggiori d’Italia per tasso di mortalità stradale: 5,9 decessi ogni 100.000 abitanti, sopra la media nazionale.

La proposta di legge “Lazio Strade Sicure”, ancora in attesa di approvazione definitiva, appare oggi più che mai urgente. Ma mentre si attendono fondi, piani e dissuasori, il vuoto lasciato da queste vite spezzate non trova alcun rimedio. La sicurezza resta una promessa incompiuta, scritta tra le righe di progetti regionali che non riescono a tenere il passo con la realtà.

Il cordoglio di una comunità

Le pagine social si sono trasformate in luoghi di preghiera laica. I compagni di squadra di Danilo, gli amici di Gianni, i conoscenti di Franco e Maurizio, tutti hanno lasciato un pensiero. Non ci sono frasi fatte, non serve. In queste ore il dolore è visibile nei gesti e nella voce rotta dei familiari, nei piccoli riti sospesi della quotidianità interrotta.

Il problema della sicurezza stradale, quando tocca così vicino, si fa più concreto, più urgente. È il riflesso amaro di una realtà in cui ogni distrazione può costare tutto. Le vittime della Casilina non erano numeri, non erano casi: erano persone, e in quel chilometro d’asfalto che taglia il cuore del Lazio hanno lasciato un segno che nessuna riforma potrà cancellare del tutto.

