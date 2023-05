Incidente nel foggiano, scontro tra un’auto e due moto: tre morti e un ferito

(Adnkronos) – Tre persone sono morte in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 90, nei pressi di Troia, in provincia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il servizio del 118 e i vigili del fuoco. A morire sono state le tre persone che erano in sella a due motociclette. Lievi lesioni, invece, ha riportato il conducente di un'automobile, anch'essa coinvolta nell'incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

