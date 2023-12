Incidente nel palermitano, moto contro auto: morto un uomo, grave la figlia

(Adnkronos) – E' ricoverata in prognosi riservata la 15enne rimasta ferita ieri sera in un incidente stradale a Capaci, nel palermitano. Il padre, Nunzio Cusimano di 45 anni, è morto nella notte all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era giunto in condizioni disperate. I due si trovavano in sella a una moto, quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un'auto in via Sommariva. Ferito anche l'automobilista, pure lui trasportato all'ospedale Villa Sofia e successivamente dimesso con qualche giorno di prognosi. Sull'incidente indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della zona. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

