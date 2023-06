Incidente nella notte, scontro tra 2 auto a Montecatini Terme: un morto

(Adnkronos) – E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa, poco dopo le 2, a Montecatini Terme (Pistoia), in via Camporcioni. Due le auto coinvolte che si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, l'automedica di Pescia e tre ambulanze. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Jacopo di Pistoia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata