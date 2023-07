Incidente Sardegna, scontro frontale a Palau: morte due donne

(Adnkronos) – In un incidente mortale in Gallura due donne hanno perso la vita vicino a Palau. Lo schianto sulla Statale 125 è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri sera all'altezza dell'incrocio per Stazzo Pulcheddu. Una Lancia e una Toyota si sono scontrate frontalmente. In un veicolo viaggiavano tre donne e nell'altro c'era un uomo. Due donne sono morte sul colpo mentre gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Quel tratto dell'Orientale sarda tra Arzachena e Palau, con una corsia per senso di marcia, è rimasto bloccato per alcune ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare gli occupanti dalle lamiere, il personale del 118 anche con l'elisoccorso e i carabinieri. —[email protected] (Web Info)

