Incidente sul lavoro nel casertano, morto operaio caduto da capannone

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta l'operaio 38enne che venerdì scorso è caduto dal tetto di un capannone a Capua, in provincia di Caserta. Pasquale Cosenza, questo il nome del 38enne, è morto oggi dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente che ha visto coinvolto anche un altro operaio, ancora ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli. I due operai erano impegnati nel montaggio di pannelli fotovoltaici quando sono precipitati, per cause ancora da chiarire. Sull'accaduto indagano i Carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

