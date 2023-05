Incidente sul lavoro oggi a Bari, operaio muore folgorato a 58 anni

(Adnkronos) – Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nel barese. Il 58enne stava facendo delle ristrutturazioni nella zona industriale in via Casamassima a Capurso, in provincia di Bari. La vittima, per cause da accertare, dopo essere entrato in una cabina elettrica dell'alta tensione, è rimasto folgorato. La segnalazione ai carabinieri di Capurso e al personale Spesal è arrivata da un altro operaio presente sul posto. Sono in corso tutte le indagini connesse all'incidente sul lavoro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

