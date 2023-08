Incidente sul lavoro vicino Roma, operaio ecologico morto schiacciato tra muro e camion

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro nella notte vicino a Roma. Un operatore ecologico di 55 anni è morto schiacciato tra il muro di recinzione di un'abitazione e il camion della spazzatura in via Colle dello Stinco, a Frascati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Frascati in codice rosso, ma le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è morto. Sul caso indagano i carabinieri di Frascati che, insieme agli ispettori del lavoro della Asl Roma 6, stanno cercando di fare luce sull'accaduto. Il mezzo è stato sequestrato e la salma trasferita alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata per l'autopsia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata