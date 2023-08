Incidente sul Monte Legnone, 26enne muore travolto da un masso

(Adnkronos) – Un ragazzo di 26 anni è morto all’alba sul Monte Legnone. Il giovane era con due compagni sulla Direttissima. Un masso si è staccato e lo ha travolto, facendolo precipitare per oltre un centinaio di metri. Immediato l’allarme, la centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Como; in un volo successivo è stato imbarcato a Caiolo e portato in quota un altro tecnico di elisoccorso del Cnsas, a supporto delle operazioni, che si sono svolte in un contesto molto complesso. Il medico, arrivato sul posto, ha constatato la morte del ragazzo. Gli altri due giovani sono stati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno. Sono intervenuti anche il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

