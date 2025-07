Pubblicato il 6 Luglio 2025 20:22

Incidente in montagna Incidente sul Terminillo, alpinista precipita per oltre 20 metri: soccorso dal CNSAS è in gravi condizioni

di Alessandra Monti

Vista la gravità delle ferite riportate, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza presso il Policlinico Gemelli di Roma