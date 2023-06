Incidente sulla A14, tir su cantiere: un morto e 8 feriti

(Adnkronos) – Un morto e otto feriti. E' il bilancio di un incidente avvenuto nella notte appena trascorsa al Km 427 in direzione nord dell'A14, in territorio di Torino di Sangro (Chieti) tra i caselli di Vasto Nord/Casalbordino e Val di Sangro. Poco dopo l'area di servizio Sangro Est, il conducente di un tir non ha deviato all'altezza di un cantiere e, dopo aver sfondato le protezioni, è entrato nel cantiere. Ha urtato un mezzo pesante fermo per lavori, investendo degli operai che si trovavano sul posto per eseguire interventi di sistemazione dell'asfalto. Il conducente del camion, che trasportava ciliegie, nell'impatto è deceduto e, nel frattempo, il mezzo ha travolto sette operai, tutti trasportati in ospedale. Uno è in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. Ferito anche il figlio del camionista morto, che era con lui in cabina. Intervenuta polizia autostradale Vasto Sud e i soccorritori del 118. "L'incidente – fa sapere Autostrade per l'Italia – è avvenuto intorno all'una in corrispondenza di un cantiere di lavoro notturno correttamente segnalato, installato per l'esecuzione di ordinarie attività di manutenzione della pavimentazione. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale, tuttavia dalle prime ricostruzione sembra che un mezzo pesante abbia invaso l'area di cantiere impattando senza segni di frenata contro un secondo mezzo posto a protezione delle maestranze". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

