Incidente sulla Provinciale Vetrallese, tre auto coinvolte: morto un 50enne e grave una donna

Un grave incidente stradale avvenuto sulla Provinciale Vetrallese, intorno alle 19:30 di giovedì 27 novembre, è costato la vita a un uomo cinquantenne residente a Vetralla (Vt). Due auto si sarebbero scontrate violentemente e una terza vettura sarebbe rimasta coinvolta nell’incidente; l’esatta dinamica di quanto è accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

I Vigili del Fuoco di Viterbo, arrivati in pochi minuti, hanno trovato due delle persone alla guida già fuori dalle rispettive vetture, mentre il terzo conducente era rimasto imprigionato nell’abitacolo. Il personale sanitario del 118 ha tentato di stabilizzare la situazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Salvato invece un cane che si trovava nella sua auto, affidato subito al servizio veterinario.

Incidente sulla Vetrallese: cosa hanno trovato i soccorritori

Quando la squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il luogo dell’incidente, si è trovata davanti due auto fortemente danneggiate e una scena complessa da gestire. Due conducenti, entrambe donne, erano riuscite ad uscire dalle vetture prima dell’arrivo dei soccorsi: la più giovane non ha avuto bisogno di cure, mentre l’altra è stata trasportata con urgenza in ospedale.

L'attenzione degli operatori si è concentrata soprattutto sull'autovettura dove il conducente era rimasto bloccato. L'impatto, molto violento, aveva deformato la parte anteriore del veicolo rendendo difficoltoso ogni movimento all'interno dell'abitacolo.

Incidente sulla Vetrallese: il lavoro dei Vigili del Fuoco e l’intervento del 118

I Vigili del Fuoco hanno dovuto operare con strumenti da taglio per liberare l’uomo incastrato, lavorando con delicatezza per consentire al personale sanitario di intervenire. Una volta estratto, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Durante le operazioni, i pompieri hanno trovato nell’auto anche un cane che era rimasto bloccato insieme al proprietario.

L'animale, spaventato ma vivo, è stato recuperato e preso in carico dal servizio veterinario, che lo ha trasferito per le cure necessarie. In una situazione così difficile, il salvataggio del cane ha richiesto attenzione aggiuntiva, evitando che potesse allontanarsi o essere coinvolto in ulteriori rischi.

Incidente sulla Vetrallese: carabinieri e Polstrada ricostruiscono la dinamica

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale, impegnati a ricostruire quanto accaduto nei minuti che hanno preceduto lo scontro. La presenza di tre auto coinvolte rende necessario un esame accurato della posizione dei veicoli, delle tracce sull'asfalto e delle testimonianze dei presenti. Gli elementi raccolti serviranno a chiarire se una distrazione, un errore di manovra o altri fattori possano aver causato l'incidente.

L’orario, coincidente con il calare della sera, potrebbe aver influito sulla visibilità, ma saranno gli accertamenti a stabilirlo con precisione. Gli agenti hanno anche provveduto alla gestione temporanea del traffico, deviato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Incidente sulla Vetrallese: condizioni delle persone coinvolte e sviluppi attesi

La donna trasportata in ospedale è stata affidata ai medici che stanno monitorando le sue condizioni. L’altra conducente, pur scossa, non ha riportato ferite che richiedessero il trasporto sanitario. Resta invece il dolore per la perdita del cinquantenne di Vetralla, la cui identità non è stata ancora resa nota in attesa delle comunicazioni ufficiali.

Le autorità sentiranno nei prossimi giorni le due donne coinvolte, per ricostruire con maggiore precisione la sequenza degli eventi. L’indagine servirà anche a valutare eventuali responsabilità e a capire se la strada presentasse criticità già segnalate in passato.

Incidente sulla Vetrallese: un tratto spesso al centro di interventi