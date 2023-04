Incidente sulla SP 79 tra Artena e Giulianello, scontro tra due mezzi pesanti: grave un’autista

Un micidiale schianto tra due mezzi pesanti è avvenuto la mattina di lunedì 17 aprile sulla Strada Provinciale 79 (SP 79) tra Artena (Rm) e Giulianello, frazione del comune di Cori, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenute, alle ore 9, le squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Latina e Roma. Uno dei mezzi pesanti, un autoarticolato, nel tremendo urto si è ribaltato. I pompieri hanno impiegato due ore per estrarre dalla cabina di guida l’autista di bilico rimasto intrappolato.

Per poter effettuare l’intervento gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno usato cesoie e divaricatori. L’operazione di estrazione è stata particolarmente impegnativa. Il conducente rimasto incastrato si trovava in gravi condizioni di salute, ed è stato subito affidato alle cure dei sanitari. Sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.

