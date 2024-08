Incidente sull’A1 Milano-Napoli, coda 12 km tra Anagni e Valmontone

Un incidente verificatosi nella mattinata di oggi 26 agosto 2024 ha causato notevoli disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone, in direzione Roma. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 587. Si segnalano difficoltà per gli automobilisti in viaggio, la coda ha raggiunto 12 chilometri in aumento.

Autostrade per l’Italia registra 12 km di coda in aumento a causa di un incidente risolto al km 587. Sono disponibili tre corsie al traffico. In alternativa consigliamo di uscire ad Anagni e dopo aver percorso la Strada Statale 6 Casilina rientrare in autostrada a Valmontone. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’ Italia per velocizzare il deflusso della coda.

Gli automobilisti che si trovano già in coda sono invitati a mantenere la calma, assicurarsi di avere sufficiente carburante e acqua a bordo, e spegnere il motore durante le soste prolungate per ridurre il consumo di carburante.

La situazione dovrebbe migliorare nel corso delle prossime ore, man mano che le operazioni di sgombero della strada proseguiranno e il traffico si normalizzerà. Tuttavia, è consigliabile che chi ha in programma di percorrere l’autostrada A1 nelle prossime ore consideri percorsi alternativi o posticipi il viaggio, se possibile.

In risposta all’emergenza, Autostrade per l’Italia ha diramato alcuni consigli per gli automobilisti:

Uscite alternative: Gli utenti diretti verso sud possono considerare l’uscita di Anagni per poi proseguire lungo la viabilità ordinaria, rientrando in autostrada al casello di Valmontone. Questa deviazione consente di evitare il tratto interessato dall’incidente e ridurre i tempi di percorrenza.

Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a restare aggiornati sulle condizioni del traffico consultando il sito ufficiale, l‘app My Way, oppure sintonizzandosi sulle frequenze radio dedicate al traffico.