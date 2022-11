Incidente via Ariana, tra Valmontone e Artena. Camion frigo si schianta sul muro

Un grave incidente su via Ariana, intorno alle 5 della mattina di sabato 12 novembre. Un camion frigo che trasportava generi alimentari, proveniente da Aprilia e diretto a Valmontone perde il controllo all’altezza della Stazione Vecchia, sbatte contro il muro di un’abitazione e un’attività di ristorazione e poi finisce dentro una proprietà privata.

I vigili del fuoco estraggono l’autista in gravi condizioni. Potrebbe essere un colpo di sonno il motivo della perdita del controllo del mezzo pesante da parte dell’autista, ma è appena un’ipotesi legata all’orario in cui è avvenuto l’incidente e alla meccanica dello stesso.

E solo il caso ha impedito che le conseguenze dell’impatto fossero molto più pesanti e drammatiche. Ci fossero state altre vetture in transito nella corsia opposta le dimensioni del camion frigo avrebbero potuto causare tragedie.

L’autista, soccorso e ricoverato in gravi condizioni è in prognosi riservata. Il traffico nel punto interessato su via Artena ne risente ancora nella mattinata di sabato ed è convogliato su vie alternative. Per l’ingresso in autostrada venendo da Artena ci sono problemi per raggiungere il casello.

