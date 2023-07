(Adnkronos) – Due persone sono morte in incidente fra tre moto al km 23,500 della statale 471 Salaria, a Leonessa, in provincia di Rieti. La strada è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni. Sul posto le squadre del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata