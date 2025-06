Incidenti sul lavoro, tragedia a Valmontone: muore un operatore ecologico. Sciopero e cordoglio per Mirko, “lavoratore insostituibile”

Un’altra vita spezzata durante il lavoro

Valmontone, giovedì 6 giugno. Un nome, un’età, un mestiere: Mirko, 40 anni, operatore ecologico, ha perso la vita mentre lavorava. L’uomo è stato travolto dal minicompattatore con cui operava nel servizio di raccolta rifiuti urbani. Non si è trattato di una fatalità improvvisa ma dell’ennesimo episodio che riporta al centro del dibattito pubblico la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in un comparto notoriamente esposto a rischi come quello dell’igiene ambientale.

Il mezzo, utilizzato quotidianamente per la raccolta, sarebbe scivolato in retromarcia travolgendo il lavoratore. Le dinamiche esatte sono ancora sotto accertamento da parte delle autorità, ma l’epilogo non lascia spazio a interpretazioni: un uomo è morto mentre svolgeva un lavoro essenziale per la comunità.

La reazione dei sindacati: sciopero nei cantieri AET

Il fatto ha scosso profondamente il settore. La Fit-Cisl del Lazio ha espresso immediatamente il proprio dolore, accompagnandolo a un messaggio molto chiaro: "Non bastano le parole. Servono fatti, controlli, formazione e responsabilità". Con queste parole Marino Masucci, segretario generale della Fit-Cisl Lazio, e Massimiliano Gualandri, segretario regionale responsabile del dipartimento Igiene Ambientale, hanno annunciato uno sciopero immediato nei cantieri gestiti da AET (Ambiente Energia e Territorio) in tutta la regione.

“È necessario – si legge nella nota sindacale – che venga convocato al più presto un tavolo tecnico con aziende e istituzioni. Serve un piano concreto per tutelare chi lavora. Gli incidenti nel comparto sono tra i più numerosi in Italia, ma troppo spesso restano silenziosi. Ogni macchina, ogni turno, ogni dettaglio operativo va seguito con attenzione assoluta.”

Il dolore di AET: “Perdita incolmabile”

Anche l'azienda per cui Mirko lavorava, la AET, ha voluto dedicare un messaggio pubblico al proprio dipendente. Un testo asciutto ma sincero, pubblicato sul sito ufficiale e poi diffuso sui canali interni: "La perdita di Mirko rappresenta una sofferenza immensa. Era un lavoratore insostituibile, di grande rettitudine morale e umanità. Un esempio per tutti i colleghi."

L’azienda ha sottolineato di aver sempre adottato politiche attente in materia di sicurezza, con formazione e misure preventive, dichiarando la propria disponibilità a collaborare con le autorità per accertare eventuali responsabilità e migliorare ulteriormente i protocolli interni.

Una riflessione sul lavoro e sulla sicurezza

La morte di Mirko non è solo un dramma personale. È un campanello d'allarme che arriva in un momento in cui il Paese sta tentando di ridisegnare la propria relazione con il lavoro. Il comparto ambientale, spesso invisibile agli occhi dell'opinione pubblica, ha tassi di infortuni elevatissimi. I turni spesso iniziano prima dell'alba, in condizioni meteo variabili, con carichi pesanti e l'utilizzo costante di mezzi meccanici.

A fronte di queste criticità, non sempre le risposte sono all'altezza. Il tema della sicurezza viene trattato, troppo spesso, come un adempimento formale e non come una cultura diffusa. L'episodio di Valmontone dimostra che non si può più procrastinare: la protezione della vita di chi lavora deve diventare priorità effettiva e quotidiana, a partire dal primo giorno di contratto.

Un volto, un nome, una responsabilità collettiva

Mirko non è un numero. È una persona, un lavoratore, un collega, un padre o un figlio. Le sue giornate si svolgevano tra turni regolari, fatica fisica e il rispetto per un lavoro che, pur essendo spesso sottovalutato, è vitale per il funzionamento della vita urbana. Chi lo conosceva lo descrive come una persona perbene, sempre presente, rispettosa e dedita.

Adesso resta il dolore, il silenzio che avvolge la sua assenza e la necessità – concreta – di impedire che altre famiglie debbano vivere la stessa tragedia. Perché la sicurezza non può essere lasciata alla buona volontà o alla fortuna.

