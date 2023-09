Incontro con Putin, cosa ha detto Kim Jong-un

(Adnkronos) – ''La Russia è impegnata in una lotta sacra per proteggere la propria sovranità e sicurezza contro le forze egemoniche''. Lo ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong-un nell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin presso il cosmodromo di Vostochny nell'Amur, nell'Estremo Oriente russo. ''Sosterremo sempre le decisioni del presidente Putin e della leadership russa, e saremo insieme nella lotta contro l’imperialismo'', ha aggiunto, sottolineando che "la Corea del Nord sostiene intende 'continuare a sviluppare le relazioni'' con Mosca. ''L’Unione Sovietica ha svolto un ruolo molto importante nella liberazione del nostro paese'', ha proseguito Kim affermando che ''la nostra amicizia ha radici profonde e ora le relazioni con la Federazione Russa sono la prima priorità per il nostro Paese. Sono sicuro che il nostro incontro sarà il prossimo passo per portare le relazioni a un nuovo livello''. "I rapporti con la Russia sono ''la nostra prima priorità'. ''Apprezzo l'invito'' ricevuto da Putin, ha aggiunto Kim, affermando che la sua visita avviene ''in un periodo molto importante''. ''Ho fiducia nel fatto che l'incontro porterà i nostri rapporti a un nuovo livello'', ha aggiunto Kim. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

