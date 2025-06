Incredibile, a Roma crollano le multe per infrazione stradale e guida con il cellulare

Uso del cellulare alla guida

Le multe per chi usa il cellulare mentre è alla guida sono sensibilmente diminuite. Nei primi quattro mesi del 2025 sono state emesse circa mille contravvenzioni, una cifra nettamente inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando si contavano circa settemila multe. Si parla di una media di otto sanzioni al giorno contro le cinquantotto di un anno fa.

Aumento dei controlli e diminuzione delle infrazioni

I dati forniti dalla polizia municipale indicano che i controlli sono aumentati considerevolmente: si parla di oltre un milione e seicentomila verifiche effettuate in questo primo quadrimestre. L'incremento è stato di circa sessantamila rispetto allo stesso periodo del 2024. In totale, le multe registrate quest'anno sono state trecentosettantamila, in crescita rispetto alle trecentomila dello scorso anno.

Infrazioni nelle zone a traffico limitato

Anche le infrazioni rilevate attraverso sistemi elettronici a distanza, come quelle relative alle zone a traffico limitato e corsie preferenziali, sono diminuite: da trecentottantunmila a trecentoventicinquemila nell'arco di un anno. Sembrerebbe quindi che i romani abbiano preso coscienza delle nuove regole e adottato comportamenti più prudenti.

Sanzioni per l’eccesso di velocità

L’effetto deterrente dei controlli si riflette anche sul fronte della velocità. Le sanzioni per eccesso di velocità da gennaio ad aprile 2025 sono quasi dimezzate rispetto all’anno precedente: trentottomila contro settantunmila. Gli agenti stanno intensificando anche i controlli per guida in stato di ebbrezza: diecimila test con etilometro eseguiti quest’anno contro i 432 casi dello scorso anno ridotti a 331 nel 2025.

Maggiori controlli, patenti ritirate

L'intensificazione dei controlli ha comportato anche un aumento delle patenti ritirate: dalle trecento del bimestre 2024 alle cinquecentotrenta nei primi due mesi del 2025. Questo incremento è legato soprattutto all'uso improprio del cellulare alla guida e ai tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti.

