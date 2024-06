Incredibile ma vero, posto fisso al Comune con la terza media | Nuovo concorso al via: stipendi da 24.500€ all’anno

È arrivata la pubblicazione della ricerca di personale da parte del comune: non lasciarti scappare la possibilità di guadagnare 25.000 euro.

Finalmente è stato pubblicato il bando del concorso pubblico che tutti stavano aspettando: prova a diventare uno dei nuovi assunti del Comune, e porta a casa uno stipendio fisso sicuro per tutta la vita.

Guadagnarsi un posto fisso al Comune oggi è un’opportunità unica per trovare la serenità di un lavoro a tempo indeterminato. Verifica se sei in possesso del titolo di studio richiesto, e corri a candidarti.

Ecco come fare per essere assunti subito: dai un’occhiata ai requisiti richiesti, e ai termini entro cui presentare la domanda per accedere alle selezioni.

Posto fisso al Comune, la chance di carriera da non perdere

Sembra incredibile, invece è tutto vero. È stato finalmente pubblicato il bando per il concorso di assunzione presso gli uffici comunali, che ti consente di avere una posizione lavorativa sicura, e di essere inquadrato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per non sprecare questa opportunità di carriera, prova a cogliere al volo la preziosa chance di essere assunti, leggendo con attenzione i requisiti richiesti ai candidati che presentano domanda.

Scopri qual è l’ufficio pubblico che ha indetto la ricerca di nuovi assunti, qual è il termine ultimo per iscriversi al nuovo concorso, e quale sarà la sede di lavoro dove saranno impiegate le nuove risorse che supereranno le selezioni.

Concorso pubblico come archivisti a Castellabate

Il comune di Castellabate, in provincia di Salerno, ha indetto un concorso pubblico per archivisti, e per poter partecipare, occorre possedere i seguenti requisiti, che sono quelli generali che consentono l’accesso ai tutti i concorsi pubblici:

godere dei diritti civili e politici

avere l’idoneità fisica all’impiego

aver compiuto la maggiore età

non avere condanne penali definitive per le quali non sia intervenuto riabilitazione, o pendenze processuali

definitive per le quali non sia intervenuto riabilitazione, o pendenze processuali non aver condanne penali per i reati degli articoli di cui articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale

presentare posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, se previsti

aver conseguito il diploma di scuola media.

non essere stato destituito o dispensato da un impiego della pubblica amministrazione. Le candidature possono essere inviate entro il entro il 2 luglio e tutti gli assunti saranno inquadrati come impiegati dell’area ex categoria B ovvero area degli operatori esperti, saranno assunti come collaboratori dei servizi generali, con un contratto a tempo indeterminato e potranno guadagnare circa a 24.500 euro all’anno.