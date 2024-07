Incubo zanzare, spruzza questo e risolvi il problema | Altro che insetticida: l’arma vincente ce l’hai in dispensa

Dì addio per sempre alle punture delle zanzare e ai risvegli notturni: ecco il metodo che vorresti aver scoperto prima.

Non farti più rovinare le serate estive da questo insetto molesto: scopri subito il modo per tenerle alla larga, senza acquistare prodotti chimici costosi e irritanti.

Rilasciano una sostanza che serve a rendere il sangue liquido e alla quale il nostro corpo reagisce con una produzione di istamina. In altre parole, la puntura è come una reazione allergica, ma puoi evitare di diventare preda delle zanzare.

Qui la citronella non c’entra nulla e nemmeno il basilico e le altre piante aromatiche: il segreto per evitare le punture e i ronzii è un altro e ti sorprenderà.

Zanzare, la soluzione per tenerle lontane a cui non avevi mai pensato prima

Le zanzare e i tafani rappresentano uno degli insetti più fastidiosi di tutti, anche perché insieme alle vespe, alle api ai ragni e alle zecche, sono gli unici insetti che pungono. Contrariamente a quanto pensano in tanti, le zanzare pungono principalmente per potersi riprodurre e rappresentano, soprattutto nei Paesi tropicali una vera e propria piaga, perché portano malattie gravi, e anche mortali, come la dengue, che proprio di recente si è diffusa a macchia d’olio anche in Sud America.

La questione nel nostro vecchio continente è un po’ meno complicata, eppure anche qui nel Mediterraneo si è diffusa la zanzara tigre, una delle specie più aggressive. Quel che è certo è che, al di là delle singole specie e del rischio di malattie ad esse associato, si tratta sicuramente di un problema, perché anche la più innocua zanzara inietta delle sostanze che creano una reazione pruriginosa, bolle e irritazioni. Come se non bastasse il loro rumore disturba spesso e volentieri il riposo notturno. Se hai provato qualsiasi tipo di spray o di lozione naturale, magari anche a base di estratti di erbe ma non hai trovato grandi benefici, ti consigliamo di lasciar perdere le soluzioni costose e di sfruttare il potere repellente di un ingrediente naturale. Scopriamo di quale si tratta.

L’efficace repellente naturale

A quanto pare, un ottimo espediente per tenere lontano le zanzare è l’utilizzo del caffè. Ebbene sì, la bevanda più consumata e amata al mondo non serve solo per svegliarci con gusto al mattino, o per le pause durante il lavoro, ma è anche un ottimo repellente anti insetti, che lascia un gradevole profumo in tutta la casa.

Se vuoi utilizzare questo metodo non dovrai far altro che preparare due tazze di caffè, o più di due, a seconda dell’esigenza, e versare poi la tua bevanda in un erogatore spray. Vaporizzalo nei punti strategici della casa e soprattutto accanto alle piante, ai davanzali e ai balconi. Le terrai lontane per ore, funziona meglio della gettonatissima citronella e lo si può vaporizzare senza rischi anche sulle pelli delicate.