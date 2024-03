Industria Felix: fatturati in crescita in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

(Adnkronos) – Crescono i fatturati nel Nord Ovest: in Piemonte (20,3%), Liguria (34,1%) e Valle d’Aosta (43,8%). Vercelli (13,1 miliardi di euro di ricavi con + 36,6%), Novara (36,8 m. con +25,4%) e Biella (7,7 m. con +24,9%) trainano la regione ma il dato è condizionato dalla performance del capoluogo di regione, Torino (17,6%), che non segue il passo delle altre e incide pesantemente sul totale essendo in valori assoluti la provincia che genera più ricavi con circa 187 miliardi di euro. Imperia (4,7 m. con + 39,4%) e Genova (64,2 m. con +36,5%) viaggiano invece a vele spiegate sul Mar Ligure, con una percentuale significativa per il capoluogo: 64,2 miliardi di euro rispetto ai 4,7 dell’altra; distanti le altre due province di La Spezia (5,3 m. con +22,4%) e Savona (5,6% m. con +17%). I dati fanno riferimento agli ultimi bilanci depositati dell’anno fiscale 2022 dalle società di capitali, prevalentemente pmi e grandi imprese, con sede legale nelle regioni coinvolte. È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci delle imprese realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. Il documento sarà presentato giovedì mattina 21 marzo a Torino nella Sala Giovanni Agnelli dell'Unione Industriali Torino, in occasione del 54° evento Industria Felix, 6a edizione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta che competono. L’iniziativa, prima delle sette tappe di Industria Felix di quest’anno, fa parte del programma “Torino capitale della cultura d’impresa 2024”. Nell’occasione saranno premiate le 56 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Piemonte (44), Valle d'Aosta (7) e Liguria (5). L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Unione Industriali Torino, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Elite (Euronext), Leyton Italia, Plus Innovation, M&L Consulting Group. Ecco i nomi delle 56 aziende premiate, che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale. Liguria (5): Genova (2), Psa Genova Prà S.P.A., Vigili Dell'Ordine S.R.L.. La Spezia (2), Itec Engineering S.R.L., Pharmateam S.R.L.. Savona (1): Edilservizi S.R.L.. Piemonte (44): Alessandria (4), Bordenave S.R.L., Lenti Villasco S.R.L., Metlac S.P.A., Raselli Franco S.P.A.. Asti (1): G.A.I.A. S.P.A.. Biella (2): Sfilacciatura Negro Biella S.R.L., Tessilbiella S.R.L.. Cuneo (9): Cantina Terre Del Barolo Soc. Coop. Agr., Casa E. Di Mirafiore Fontanafredda S.R.L., Cos.Pel. S.R.L., Ellena S.R.L., Idrocentro S.P.A., Isomed S.R.L., Ledoga S.R.L., Tomatis Lamiere S.R.L., Tubosider S.P.A.. Novara (6), Break Point S.R.L., Cartiera Di Nebbiuno S.R.L., Fratelli Pettinaroli S.P.A., Mecaer Aviation Group S.P.A., Procos S.P.A., Sellmat S.R.L.. Torino (15), Acarpia Farmaceutici S.R.L., Apr S.R.L., Argotec S.R.L., Cellino S.R.L., Facem S.P.A., Famar S.R.L., Ferrino C. S.P.A., Goma Elettronica S.P.A., I-Fast Container Logistics S.P.A., Lipitalia 2000 S.P.A., Praxi S.P.A., Reale Ites S.R.L., Sati Italia S.P.A., Smart S.R.L., Spazio S.P.A.. Verbano Cusio Ossola (3), Mechatronyx S.R.L., Plastipak Italia Preforme S.R.L., Zinox Laser S.R.L.. Vercelli (4): B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia S.R.L., C.G.T. S.P.A., Effe 2 S.P.A., Gallazzini S.P.A.. Valle d’aosta (7); Aosta (7), Cave Mont Blanc De Morgex Et La Salle Soc.Coop., Chacard S.R.L., Cva Eos S.R.L., Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. A Socio Unico, R.S. Service S.R.L., Vallee Trafor S.R.L., Zanetti S.R.L.. Giovedì i lavori saranno conclusi dall’europarlamentare Carlo Fidanza, mentre i saluti iniziali saranno portati da Massimiliano Cipolletta, vice presidente dell’Unione Industriali Torino. Si terrà un talk con esperti di economia e finanza con il senior manager di Banca Mediolanum Marco Gabbiani, il responsabile di Elite Italia Mauro Iacobuzio, la partner di M&L Consulting Group Silvia Ravani, il senior manager di Leyton Italia Michael Morabito e l’amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli. L’inchiesta sulle performance gestionali delle società di capitali in chiave regionale e provinciale sarà a cura dal direttore di IFM Michele Montemurro, mentre il focus sui trend del nuovo scenario rispetto a crescita, rischio e sostenibilità su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta sarà presentato dal sales director Sme di Cerved Group Nicola Fornero. Interverranno inoltre per Banca Mediolanum la family banker Valentina Lattanzi e il wealth advisor Francesco Mecca, il consulente di M&L Consulting Group Alessio Ghidone e i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Francesco Lenoci (Università Cattolica) e Michele Chieffi.

