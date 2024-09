Infarto, il segnale strisciante che ignorano tutti | Se ti svegli così corri in ospedale: non c’è più tempo da perdere

come prevenire l'infarto fonte-pixabay-tumisu-ilquotidianodellazio.it

Ecco come fare a prevedere l’attacco di cuore da un semplice segnale: così puoi ridurre il rischio di infarto.

Proteggi la tua salute e quella di chi ti sta intorno, imparando a cogliere i sintomi dei gravi eventi cardiovascolari.

Se noti questo particolare devi correre in ospedale senza perdere tempo, o rischi davvero grosso.

L’infarto è una delle principali cause di morte nel mondo, ma se sai che cosa accade al tuo corpo prima che possa verificarsi, hai molte più possibilità di salvarti la vita.

Infarto, il segnale più importante che il corpo invia in caso di attacco di cuore

In genere l’attacco di cuore si presenta con difficoltà respiratorie, vertigini, mal di testa, sensazioni assimilabili a un attacco di panico, tachicardia o frequenza cardiaca lenta, sudorazione, palpitazioni ma tutto questo accade quando l’infarto è praticamente già in atto. Di certo riconoscere tali segnali significa avere più possibilità di salvarsi la vita o di salvare la vita di chi ci sta attorno. In presenza di questi sintomi infatti, è di fondamentale importanza recarsi il prima possibile al pronto soccorso, o all’ospedale ma ci sono anche tutta una serie di altri disturbi, che sono ugualmente importanti da individuare.

Per provare a prevenire episodi di attacchi di cuore infatti, occorre saper interpretare i segnali di una cattiva salute del sistema cardiocircolatorio. Vediamo quali sono e che cosa fare per proteggere la propria vita.

I principali sintomi che aiutano a prevenire l’attacco di cuore

Di seguito illustriamo i più sintomi di una cattiva salute del cuore che, come abbiamo anticipato, rappresenta la premessa dei possibili episodi di infarto.

Uno dei segnali a cui nessuno presta attenzione sono le ulcere dei piedi . Le ulcere alle estremità possono apparire se l’aorta è ostruita.

. Le ulcere alle estremità possono apparire se l’aorta è ostruita. Se si avvertono crampi alle gambe vuol dire che la circolazione periferica è compromessa.

alle gambe vuol dire che la circolazione periferica è compromessa. Anche il costante dolore dei piedi può essere sintomo di una malattia dell’aorta.

può essere sintomo di una malattia dell’aorta. Una tosse grassa con il muco di colore rosato potrebbe significare che i polmoni hanno accumulato liquidi a causa di una malattia cardiaca.

con il muco di colore rosato potrebbe significare che i polmoni hanno accumulato liquidi a causa di una malattia cardiaca. Anche il d olore alla mascella o al collo possono rappresentare un campanello d’allarme di possibili malattie del cuore.

possono rappresentare un campanello d’allarme di possibili malattie del cuore. La scomparsa della naturale peluria sulle gambe indica che potrebbe esserci un grave problema di circolazione periferica.

indica che potrebbe esserci un grave problema di circolazione periferica. La pesantezza alle gambe indica un’insufficienza venosa.

indica un’insufficienza venosa. U rinare di continuo potrebbe essere un problema legato ai reni ma anche al cuore.

potrebbe essere un problema legato ai reni ma anche al cuore. Anche la disfunzione erettile può essere il sintomo di un problema all’apparato cardiaco.

può essere il sintomo di un problema all’apparato cardiaco. Se si avverte molta fatica quando si fa esercizio fisico occorre sottoporsi a una visita specialistica.

occorre sottoporsi a una visita specialistica. Se si avverte una stanchezza cronica , ci si sente confusi e si fa fatica a ricordare le cose è bene recarsi dal cardiologo.

, ci si sente confusi e si fa è bene recarsi dal cardiologo. Se mentre si dorme si va in apnea o si russa , allora occorre indagare per scongiurare che possa essere in segnale di problemi al cuore.

, allora occorre indagare per scongiurare che possa essere in segnale di problemi al cuore. Se si ha sempre mal di schiena è meglio approfondire il problema con accertamenti medici.