Inflazione alle stelle, il Governo tende una mano: quasi 900€ di bonus | Ecco come riceverlo

Finalmente è arrivato lo strumento dello stato che permetterà di contrastare i livelli di inflazione alle stelle.

I prezzi dei beni di prima necessità continuano ad aumentare, e con essi anche quelli dei servizi primari. Per questo ora il Governo ha deciso di tendere una mano alla popolazione.

L’inflazione alle stelle per alcuni, per fortuna, smetterà di essere un problema grave come lo è oggi.

In particolar modo saranno le fasce più deboli a poter contare sulla nuova misura dello Stato italiano.

Scopri se anche tu avrai ben presto diritto a usufruire della misura economica introdotta dal Governo.

Inflazione alle stelle, la muova misura economica dello Stato

Purtroppo non sembra conoscere alcuna battuta d’arresto l’incremento dei prezzi dei beni e dei servizi di prima necessità. Proprio per questo motivo l’esecutivo è sempre più impegnato nell’adozione di forme di indennità o di sgravi fiscali a supporto delle fasce della popolazione più colpite dall’inflazione alle stelle. A quanto pare però ora sono in arrivo buone notizie per alcuni cittadini italiani.

Il Governo infatti, ha pensato a una nuova misura di sostegno economico, atta a offrire un supporto concreto e a far fronte proprio al problema dell’inflazione alle stelle. Il nuovo bonus consentirà di usufruire di un contributo di diverse centinaia di euro e non sarà soggetto a pignoramento. Inoltre, non contribuirà alla formazione del reddito ai fini fiscali. Scopri a quanto ammonterà e, soprattutto, chi saranno i beneficiari della nuova misura.

A chi è rivolta l’iniziativa adottata dal Governo italiano

A poter contare sulla nuova misura economica introdotta dallo Stato italiano saranno coloro che hanno compiuto 80 anni d’età. La nuova misura economica è stata introdotta dal Decreto legislativo numero 29 del 15 marzo 2024 detto Decreto anziani. I destinatari sono i cittadini over 80 fragilissimi che hanno un Isee Sociosanitario non superiore a 6000 euro all’anno e che sono titolari dell’indennità di accompagnamento o che hanno maturato i requisiti per ottenere tale indennità.

Il contributo del bonus, introdotto dal Decreto anziani è di 850 euro al mese. Tale indennità si aggiungerà a quella di accompagnamento e potrà essere utilizzata per coprire le spese derivanti dal rapporto di lavoro con collaboratori domestici o per coprire le spese relative a cura e assistenza, se fornite da imprese qualificate del settore. Chi ha i requisiti per poter ottenere il bonus può farne richiesta e ricevere il contributo fino al trentuno dicembre 2026. Per ora occorre attendere la pubblicazione del decreto attuativo, e solo allora si potranno conoscere le modalità precise di presentazione della richiesta. Intanto si può già immaginare che saranno gli uffici Inps e i Caf a gestire le domande per il bonus.