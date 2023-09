Inflazione: Penny Italia aderisce al Patto

(Adnkronos) – Penny Italia conferma l’adesione al “trimestre anti-inflazione”, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, proprio per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie italiane contro gli effetti dell’inflazione. Dal primo ottobre e fino a fine 2023, infatti, Penny offre in tutti suoi punti vendita d’Italia alcuni “carrelli spesa” costruiti con un paniere di prodotti (alimentari e non) considerati di prima necessità. Per i prodotti selezionati Penny garantisce prezzi senza aumenti e, ove possibile, ulteriori ribassi attraverso sconti e promozioni. L’impegno di responsabilità sociale di Penny Italia verso i propri clienti è un valore fondamentale dell’azienda. Come realtà discount è da sempre impegnata a garantire l’accesso alla qualità, creando processi efficienti, evitando gli sprechi e concentrandosi sulla mission di assicurare la qualità a costi convenienti. Il tema sociale è sempre stato molto presente per Penny e, anche nei tempi più difficili come, per esempio, nella passata pandemia quando, con il progetto “Abbracciamol’impresa italiana”, ha avuto il coraggio e il senso di responsabilità per scendere in campo con attività di sostegno ai propri clienti e anche ai produttori italiani. “È sempre un tema di scelta, di come vivere il business – ci dice Marcello Caldarella, Corporate Communications Manager di Penny -. Da sempre attiviamo azioni concrete per garantire ai nostri clienti qualità a prezzi convenienti; lo facciamo per Dna, per mission, soprattutto in questi anni di difficili dinamiche sociali; sul tema inflazione, con senso di responsabilità, abbiamo già assorbito parte dei rincari per non trasferirli sui clienti e oggi, in coerenza, aderiamo quindi a questa iniziativa del governo a favore delle famiglie Italiane”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

