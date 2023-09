Informazione italiana sempre più social, è boom su TikTok

(Adnkronos) – E' sempre più social il baricentro dell'informazione italiana. Nel 2023 è infatti aumentato il numero delle pubblicazioni sul web e sui social da parte degli organi di informazione con un +1,3% su Facebook, +4,3% su Instagram e un boom su TikTok (+351%). Solo Twitter registra una flessione con un -7,3%. E' quanto emerge dal report 'L’estate dell’informazione italiana sul web–Temi, notizie e reazione degli utenti', una ricerca presentata al Tempio di Adriano a Roma e realizzata da Osservatorio Editoriale di SocialData in collaborazione con SocialCom, Jump e Kleos che ha analizzato oltre 600mila contenuti editoriali e i relativi post social pubblicati negli ultimi tre mesi dai primi 160 siti di informazione per audience, visitati da oltre 41 milioni di utenti unici. ''Aumenta anche il numero delle interazioni: +360% TikTok, +32,6% Instagram, +41,5% Twitter e il numero dei followers sui canali social delle testate: +300% TikTok, +13,3% Instagram, +10% Twitter''. Nell'estate 2023 (1 giugno-15 settembre) a fronte di un decremento del numero totale di pubblicazioni (-7%) si è registrato sui social un incremento del +8% relativo alle interazioni, ovvero reazioni, commenti, condivisioni. ''A questo si aggiunge la preferenza da parte degli utenti per un’informazione sempre più visual e meno testuale. Le piattaforme dove si registrano i maggiori incrementi di interazioni sono proprio quelle in cui prevalgono contenuti grafici come card statiche e video, come Instagram, dove si registrano oltre 150 milioni di interazioni''. E ancora: Giorgia Meloni è la politica italiana più citata nell’ultimo periodo (2367) e al tempo stesso quella sulla quale si concentra il maggior numero di discussioni (352.000). La premier è seguita da Schlein (1100 citazioni e 111.000 discussioni), Salvini (803 citazioni e 74.800) e Conte (388 citazioni e 64.500 discussioni). ''Tra le notizie di politica più discusse ci sono quelle relative alle decisioni prese in Consiglio dei ministri, alla politica estera e il cambiamento climatico''. ''La morte di Silvio Berlusconi è stata la notizia in assoluto più discussa dagli utenti, seguita dalla vicenda di Giulia Tramontano e dalla scomparsa prematura di Michela Murgia''. ''Nella classifica delle notizie più pubblicate domina la guerra in Ucraina (4.900), seguita dall’emergenza migranti (3.800) e dalla scomparsa di Silvio Berlusconi (3.217). Tra i casi di cronaca, quello maggiormente attenzionato dai media ha riguardato l’uccisione di Giulia Tramontano (1.252), gli stupri di Caivano (1.100) e Palermo (1.000), la tragedia di Brandizzo (816)''. ''Relativamente al sentiment sulle singole notizie, gli utenti della rete accolgono con favore quelle relativa all’intelligenza artificiale (87% sentiment positivo), mentre guardano con preoccupazione a quelle riguardanti gli incidenti stradali (95% sentiment negativo)''. ''Il tema dei migranti, e in particolare degli sbarchi, ha registrato un deciso picco di conversazioni negli ultimi dieci giorni. Il sentiment registrato è negativo per il 64% delle conversazioni''. E' quanto emerge dal report 'L’estate dell’informazione italiana sul web', una ricerca presentata al Tempio di Adriano a Roma e realizzata da Osservatorio Editoriale di SocialData in collaborazione con SocialCom, Jump e Kleos. ''Nelle pubblicazioni e nei relativi commenti social sono il blocco navale e il Governo gli argomenti più citati''. Il libro del generale Vannacci è stato uno dei casi dell’estate anche sul web. Il sentiment registrato sulla vicenda nel suo complesso è negativo al 54%. Dopo un picco iniziale registrato nella seconda metà di agosto, l’interesse sul tema sta progressivamente scendendo, superato da altri argomenti di attualità, emerge ancora dal report. Tra gli altri temi quello dei femminicidi, nel periodo oggetto dell’analisi (1 giugno – 15 settembre), ''ha registrato un interesse costante, con un picco nella prima parte di settembre dovuto a vari episodi di cronaca, come l’uccisione di Marisa Leo. Sul tema si registra un sentiment fortemente negativo (71%)''. Molta indignazione in rete hanno generato i fatti di Caivano. ''Al centro delle conversazioni soprattutto lo stato delle cugine vittime delle violenze, ma anche gli interventi del Governo e la figura di Don Patriciello''. È il Milan la squadra più citata e discussa, seguita da Inter, Roma, Juventus e Napoli. ''Tra i calciatori le notizie più frequenti hanno riguardato Lukaku, Vlahovic, Osimhen e Bonucci, tutte riferite ai movimenti di calciomercato. Lukaku è anche il player che gli utenti hanno commentato maggiormente nelle conversazioni online, seguito da Frattesi dell’Inter e Tonali del Newcastle''. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata