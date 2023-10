Infortuni, Luciano (Confsal): “Tenere alta l’attenzione con proposte concrete”

(Adnkronos) – “E’ stato un bell’evento, un vero successo”. E’ questo il giudizio di Giovanni Luciano, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza sul Lavoro della Confsal, sul convegno 'Educare alla prevenzione, nella scuola e nelle aziende' tenutosi in occasione della 23ma edizione del Salone Ambiente e Lavoro che si è tenuto presso Bologna Fiera cui Confsal ha partecipato assieme a Fonarcom, con un programma di eventi congiunto e un unico spazio espositivo. “La qualità dei relatori, la presenza di personalità politiche e di governo di primo livello e il favore dell’accoglienza di quanto abbiamo proposto ci porta a pensare che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione con proposte concrete per incidere su una piaga del Paese che continua a non essere debellata”, ha concluso Luciano. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

