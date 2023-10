Inghilterra-Italia, Lippi: “Azzurri in crescita, ottimismo per Nazionale”

(Adnkronos) – Una buona Italia per un tempo. Poi l'Inghilterra ha fatto pesare la sua qualità. Marcello Lippi, ct campione del mondo nel 2006, analizza il match che l'Italia di Luciano Spalletti ha perso 3-1 contro l'Inghilterra ieri a Wembley. Il risultato rischia di complicare il cammino degli azzurri verso Euro 2024. "Ieri ho visto un'ottima Italia nel primo tempo, ho visto una squadra ben preparata tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Siamo andati in vantaggio con una bella azione e dopo il loro pareggio potevamo fare noi il 2-1", dice Lippi all'Adnkronos. "Nella ripresa è emersa la grande qualità della squadra inglese, che ha dei valori superiori alla media di quasi tutte le nazionali, non solo della nostra, e si sono portati a casa il match. Nel complesso mi sembra che la nostra nazionale stia crescendo, si vedono dei miglioramenti e si può essere ottimisti per il futuro", aggiunge Lippi. Il campionato riparte nel weekend con il big match tra il Milan capolista e la Juventus, terza a 4 punti dai rossoneri. "Milan-Juventus sarà un match equilibrato tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato. Sono due saranno in lotta per lo scudetto con l'Inter fino alla fine", dice Lippi. Perentoria la risposta sul caso scommesse illegali che sta scuotendo il calcio italiano: "E' una cosa vomitevole e non ne voglio parlare". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

