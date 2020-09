Inizio in salita, derby alla penultima: il calendario ai raggi X di Roma e Lazio

Riparte il 19 settembre il campionato di Lazio e Roma, con forti motivazioni da ambo le parti per migliorare i risultati della Serie A terminata solo un mese e mezzo fa.

Per la Lazio inizio difficile con le nerazzurre

Per la splendida Lazio ammirata nel pre Covid e vicina anche a sfidare la Juventus per il campionato, sarà un campionato impegnativo visto l’impegno anche in Champions League. #SerieATIM 📅



In questo senso, un inizio complicatissimo (Atalanta alla rima, trasferta Cagliari la seconda e Lazio-Inter alla terza) ha il risvolto positivo della lontananza rispetto alla partenza della Champions League, prevista per il 20-21 ottobre. Tra Juventus (7° giornata) e l’accoppiata Milan-Napoli (13° e 14° giornata) c’è la possibilità di accelerare e di gestire il doppio impegno. Finale di campionato che riserva il derby alla penultima ma con attorno squadre come Sassuolo e Fiorentina, che possono aver già raggiunto i propri obiettivi.

Serie A: il calendario completo della Lazio

Giornata Data Match 1° giornata 20/09 – 31/01 Lazio-Atalanta 2° giornata 27/09 – 07/02 Cagliari-Lazio 3° giornata 04/10 – 14/02 Lazio-Inter 4° giornata 18/10 – 21/02 Sampdoria-Lazio 5° giornata 25/10 – 28/02 Lazio-Bologna 6° giornata 01/11 – 03/03 Torino-Lazio 7° giornata 08/11 – 07/03 Lazio-Juventus 8° giornata 22/11 – 14/03 Crotone-Lazio 9° giornata 29/11 – 21/03 Lazio-Udinese 10° giornata 06/12 – 03/04 Spezia-Lazio 11° giornata 13/12 – 11/04 Lazio-Verona 12° giornata 16/12 – 18/04 Benevento-Lazio 13° giornata 20/12 – 21/04 Lazio-Napoli 14° giornata 23/12 – 25/04 Milan-Lazio 15° giornata 03/01 – 02/05 Genoa-Lazio 16° giornata 06/01 – 09/05 Lazio-Fiorentina 17° giornata 10/01 – 12/05 Parma-Lazio 18° giornata 17/01 – 16/05 Lazio-Roma 19° giornata 24/01 – 23/05 Lazio-Sassuolo

Partenza a Verona, arrivo a La Spezia: Roma con un finale da brividi

Per la banda Fonseca invece l'andamento è quasi capovolto rispetto ai cugini, fermo restando l'impegno di una stracittadina a maggio inoltrato.



Principio e fine in trasferta per i giallorossi, che dovranno subito testare le ambizioni di un Verona sorprendente la stagione passata. Così come alla seconda giornata, nella prima partita in casa, quando arriverà il primo vero banco di prova per la nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Altro scoglio subito alla quinta con il Milan a San Siro e poi alla nona a Napoli. Finale molto impegnativo, con l’Inter a Milano alla terzultima, il sopracitato derby e l’ultima giornata in casa del neopromosso Spezia che potrebbe essere immischiato nella lotta salvezza. Come si può notare, entrambe le romane giocheranno l’ultima di campionato in trasferta a causa dell’indisponibilità dello stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale di Euro 2020.(Italia-Turchia).

Serie A: il calendario completo della Roma