Innovation Day Logistica, nuove opportunità e i bandi per le Piccole Medie Imprese del Lazio

L’evento sarà un’opportunità unica per esplorare nuove tecnologie, strategie di digitalizzazione e best practice per una logistica sostenibile ed efficiente

La logistica sta vivendo una trasformazione epocale, trainata dall’innovazione tecnologica e dalla crescente attenzione alla sostenibilità. Le aziende del settore si trovano di fronte a nuove sfide e opportunità, con l’obiettivo di rendere i processi più efficienti, digitalizzati e a basso impatto ambientale.

Per affrontare questi temi cruciali, Regione Lazio e Lazio Innova hanno organizzato l’Innovation Day Logistica, un evento che si terrà il 30 gennaio 2025 presso il Gazometro Ostiense – Opificio 41 (via Ostiense 72, Roma), a partire dalle ore 9:45. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Unindustria, rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder del settore logistico.

Un evento per comprendere il futuro della logistica

L’Innovation Day Logistica offrirà uno spazio di discussione sulle principali tendenze globali e regionali, mettendo in luce le esigenze della filiera e le possibili soluzioni innovative. L’evento sarà un’opportunità unica per esplorare nuove tecnologie, strategie di digitalizzazione e best practice per una logistica sostenibile ed efficiente.

Interventi di esperti e istituzioni

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà la tavola rotonda delle ore 12:45, che vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale:

Roberta Angelilli , vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio;

, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Fabrizio Ghera , assessore a Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio;

, assessore a Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio; Giuseppe Biazzo , presidente di Unindustria;

, presidente di Unindustria; Eugenio Samori , presidente Giovani Imprenditori Unindustria con delega alla nuova imprenditoria e startup;

, presidente Giovani Imprenditori Unindustria con delega alla nuova imprenditoria e startup; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

Questi esperti offriranno il loro contributo per delineare le prospettive del settore e individuare strategie concrete per affrontare le nuove sfide.

Innovazione e sostenibilità: le priorità per il settore

L’evento sarà incentrato sulle nuove tecnologie applicate alla logistica, con particolare attenzione ai temi della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale e della transizione ecologica. Tra le tematiche principali si parlerà di:

Automazione e intelligenza artificiale per ottimizzare i processi logistici ;

; Mobilità sostenibile e riduzione dell’impatto ambientale ;

; Soluzioni per la supply chain resilienti e intelligenti ;

; Supporto alle startup e alle nuove imprese innovative nel settore logistico.

Un’occasione da non perdere

L’Innovation Day Logistica sarà un momento chiave per chiunque operi nel settore e voglia essere protagonista del cambiamento. L’evento rappresenta un’opportunità di networking e di scambio di idee per sviluppare nuove collaborazioni e accelerare l’innovazione nel settore logistico.

Appuntamento quindi al 30 gennaio 2025 al Gazometro Ostiense di Roma per una giornata di confronto e ispirazione sul futuro della logistica.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’evento, è possibile visitare il sito ufficiale di Lazio Innova.