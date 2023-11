Inps, al via la due giorni di ‘Valore pubblico Valore Inps’

(Adnkronos) – Al via la due giorni di 'Valore pubblico valore Inps' che si è aperta oggi nella direzione generale dell'istituto in via Ciro il Grande a Roma. Le celebrazioni del 125 anniversario dell'Inps si chiudono quindi con un'iniziativa di due giorni per approfondire temi e percorso dell'Inps nella generazione di benessere sociale, partendo dai valori identitari per progettare il cambiamento. Identità e metamorfosi sono proprio i due momenti da cui parte l'intervento di saluto di Lello Esposito, artista napoletano di fama internazionale, per raccontare la sua esperienza di vita e lavoro alla platea dei dirigenti dell'Istituto. Il Maestro Esposito inaugurerà nel pomeriggio, alla presenza dei vertici dell'Istituto, la temporanea esposizione allestita nella direzione generale a via ciro il grande, aperta al pubblico per la prima volta in occasione di questo evento. Per partecipare alle iniziative che si terranno dalle 15 alle 19 a via Ciro il grande è possibile consultare il programma sul sito www.inps.it. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata