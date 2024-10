INPS assume, oltre 2000 posti di lavoro sparsi in tutta Italia | Contratti a tempo indeterminato: basta il diploma

Finalmente puoi smettere di trascorrere tutto il giorno a cercare offerte di lavoro: è arrivato il bando Inps.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo a disposizione oltre 2000 posti di lavoro: ecco quali sono le figure professionali richieste e chi potrà approfittare per trovare un impiego sicuro.

Verifica se hai le carte in regola per candidarti e come fare a presentare la propria domanda di partecipazione al concorso pubblico. Non lasciarti scappare questa preziosa occasione di carriera.

Se vuoi inserirti nel mondo della Pubblica Amministrazione fai domanda per aderire alle selezioni dell’Inps e prova a dare una svolta alla tua vita professionale.

Inps, il nuovo concorso per l’assunzione di 2000 nuovi impiegati

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ben presto darà il benvenuto a circa 2.500 nuove figure professionali. L’Inps infatti si sta preparando ad assumere 403 nuovi impiegati, che saranno inquadrati come personale dell‘area Funzionari. Inoltre, l’ente pubblico introdurrà moltissime nuove risorse assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato per diverse diversi profili professionali, che saranno impegnati nelle attività di accertamento delle condizioni di disabilità.

Dunque la bella notizia è è che l’INPS è alla ricerca di molte figure e soprattutto di nuovi assunti con competenze molto diverse tra loro. Ciò vuol dire che questa operazione di recruitment si tradurrà in una grande occasione per tanti cittadini italiani alla ricerca di una nuova occupazione. Scopriamo chi potrà diventare uno dei nuovi assunti dell’INPS e quali sono le skills richieste per candidarsi.

Chi potrà partecipare e quali sono le modalità di selezione pubblica

l’INPS assumerà 1069 medici di primo livello, designati a svolgere le funzioni mediche legali. Inoltre, saranno assunte 142 nuove risorse, che verranno inserite come funzionari amministrativi e 920 nuovi funzionari sanitari, di cui 781 saranno inseriti nelle aree psicologiche e sociali. L’ente sta anche cominciando a mettere nero su bianco le modalità di concorso anche per ben 16 professionisti delle materie legali e 15 nuove risorse con competenze dirigenziali. Dunque non resta che attendere la pubblicazione ufficiale del bando di selezione pubblica da parte dell’Inps.

Il bando, come sempre avviene per i concorsi pubblici, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione fino alla conclusione della fase di ricezione delle domande intercorrerà un mese. Quindi ci saranno trenta giorni di tempo per presentare la propria richiesta di partecipazione alle selezioni pubbliche, collegandosi al sito web ufficiale InPa e autenticandosi con la propria identità digitale. La registrazione potrà avvenire con le credenziali Spid oppure con la CIE, la carta di identità digitale o la Carta Nazione dei Servizi, CNS.