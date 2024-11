INPS, collegati sul sito e riscuoti il bonus | Soldi caricati direttamente sul conto: ci metti due minuti

Non perdere tempo, chiedi subito il tuo bonus statale, ti basta rivolgerti all’INPS. Ottieni i soldi in 5 minuti.

INPS, il nuovo bonus dello Stato per le famiglie italiane

Lo Stato italiano ha introdotto una serie di misure di natura economica e fiscale per offrire un sostegno concreto ad alcune fasce della popolazione. In modo particolare, ha introdotto alcuni bonus che serviranno a dare un contributo alle famiglie meno agiate.

Uno di questi andrà a vantaggio dei nuclei famigliari con bambini piccoli e agevolerà chi è prossimo a diventare genitore. L’iniziativa statale servirà a garantire un’indennità di diverse centinaia di euro a chi risulterà titolare del nuovo bonus. Per poterne usufruire occorre essere in possesso di determinati requisiti reddituali e anagrafici. Vediamo quali sono i limiti per farne richiesta e come va compilata e spedita la domanda agli uffici preposti.

La misura economica a favore dei nuclei famigliari con figli piccoli

Il nuovo bonus andrà in qualche modo a sostegno della natalità perché si tratta di una Carta per i nuovi nati. Questa indennità ammonterà a mille euro sarà riservata ai cittadini con un reddito annuo inferiore o uguale a 40 mila euro. L’iniziativa servirà a far fronte alle spese legate alla nascita dei nuovi nati, allo scopo di alleggerire il carico di costi dei neogenitori. La misura può essere richiesta anche per i figli adottivi.

Accanto alla Carta per i nuovi nati ci sarà il nuovo bonus per gli asili nido. Per conoscere tutti gli ulteriori dettagli relativi alle indennità messe a disposizione dallo Stato italiano e per richiedere la carta riservata alle famiglie con nuovi nati, occorre necessariamente attendere la fine dell’anno. Come sempre accade, entro il 31 dicembre infatti, verrà presentata la Legge di Bilancio 2024 che detterà le linee guida economiche e finanziare per il 2025. Intanto però si sa sin da ora che la domanda, per entrambi i bonus, andrà inoltrata mediante il sito web ufficiale dell’Inps o attraverso un CAF.