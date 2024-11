INPS, questa volta brucia tutte le tappe | Arriva il BONUS che i cittadini attendevano da anni: svolta epocale in Italia

Arrivano buone notizie per i cittadini, il bonus che da sempre attendevano sta finalmente per arrivare. Per richiederlo basterà solo fare questo.

Sono tantissime le persone nel nostro Paese, soprattutto giovani, costretti a scegliere l’affitto. Oggi acquistare una casa e arrivare a stipulare un mutuo, non è affatto semplice.

Per riuscire ad ottenerlo infatti, sono richieste una serie di garanzie ben precise. Tra queste ad esempio, occorre, avere un lavoro stabile e consistente tale da poter dimostrare agli istituti di credito di avere delle entrate regolari.

La situazione attuale però, dove i rincari sono sempre più presenti, non permette a molte famiglie di sostenere queste spese. La maggior parte di esse purtroppo, si trova in seria difficoltà.

Tuttavia per supportare i cittadini nel sostenere le spese relative al mutuo, il Governo e diversi enti pubblici, propongono dei bonus specifici. In particolare, l’INPS, ne offre uno davvero vantaggioso che non si può assolutamente lasciarsi sfuggire.

Bonus mutuo INPS: come ottenerlo e a chi si rivolge

Come anticipato, l’INPS ha deciso di concedere un mutuo agevolato a favore dei dipendenti pubblici. Come riportato da trading.it, per poter usufruire di questa agevolazione è necessario quindi lavorare nell’ambito pubblico e avere un contratto a tempo indeterminato. In realtà, a beneficiare sono anche i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, se e solo se hanno un’anzianità di iscrizione e di contribuzione di almeno un anno.

Il mutuo INPS può essere richiesto non solo per l’acquisto di un immobile, ma anche per la sua ristrutturazione. Un’altra condizione per riceverlo, è essere iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, un fondo ideato per i dipendenti pubblici che fornisce diversi vantaggi come i mutui agevolati. Per iscriversi e mantenersi iscritti è necessario versare una quota contributiva, la quale viene automaticamente trattenuta dalla pensione o dallo stipendio. Al momento della richiesta del bonus mutuo INPS, il dipendente pubblico dev’essere iscritto alla Gestione Unitaria da almeno un anno.

Bonus mutuo, l’importo erogabile

Circa l’importo massimo erogabile del bonus, questo varia a seconda della finalità per cui si richiede il mutuo. Nello specifico, per l’acquisto di una casa di nuova costruzione, per esempio, l’importo massimo è di 300mila euro, mentre per la ristrutturazione o l’ampliamento è del 40% del valore dell’immobile (e in generale non dev’essere più di 150mila euro).

Qualora invece sia destinato ad acquistare un garage o un posto auto, l’importo massimo è di 75mila euro mentre per l’iscrizione all’Università, ai conservatori e alle accademie è di 100mila euro.