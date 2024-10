Instagram, disabilita subito questa funzione: è pericolosissima | Lo stanno facendo tutti gli utenti

Proteggi la tua privacy e non farti più abbindolare: disattiva subito la nuova funzione del social Instagram.

Da alcuni giorni l’app di foto di Mark Zuckerberg ha deciso di inserire delle nuove impostazioni relative alla riservatezza.

Chi non lo sa può correre davvero grossi rischi: non farti cogliere impreparato. Disabilitala prima che sia troppo tardi.

Continua a utilizzare Instagram e a tenerti in contatto coni tuoi followers in tutta sicurezza. Se fai così sarai sempre in una botte di ferro.

Ecco come fare a tenere sotto controllo la tua attività online, i siti in cui navighi e a non farti spiare. Basta un minuto.

Instagram, disattiva la pericolosa nuova funzione dell’app

I canali social possono nascondere tanti pericoli e in particolar modo quelli basati sulle immagini. Questo è proprio il caso di Instagram, uno dei canali che ha letteralmente spopolato nell’ultimo decennio. Sebbene l’utilizzo di Instagram possa sembrare del tutto innocuo e privo di pericoli, la verità è che, come gli altri social il suo uso può essere rischioso, se non si sta attenti a proteggere la propria privacy.

Di recente infatti, il team di Meta ha introdotto una novità pericolosa, di cui non tutti gli iscritti sono a conoscenza. Si tratta di uno strumento particolare, che ti conviene senza dubbio disabilitare se tieni a proteggere te stesso. Scopri di che cosa si tratta e come fare a disattivarlo.

Se non fai così autorizzi Meta a spiare tutto quello che fai con il tuo cellulare

Da un po’ di tempo Meta ha cambiato le impostazioni sulla privacy, inserendo una nuova opzione che permette agli utenti iscritti al social di fornire i dati della loro attività on line ad aziende al di fuori di Meta. In sostanza in questo modo gli instagrammer cedono le loro informazioni private ad altre società. Per fortuna però si può scegliere di non cedere i propri movimenti in rete. Diversamente Meta e altre società saranno libere di incrociare i loro dati per sapere su quali pagine web navighi, cosa cerchi, quanto tempo passi su ciascun sito con quali tipi di contenuti interagisci di più e così via.

Se non vuoi permettere che ciò accada ecco che cosa devi fare:

clicca sulle tre linee che trovi in alto a destra quando apri Instagram. Poi vai su “Centro Gestione Account”.

Successivamente fai touch su “Le tue informazioni e autorizzazioni” e poi su “La tua attività fuori dalle tecnologie di Meta”.

Ora troverai in “Attività recente” la lista dei siti che hai visitato. Da qui potrai eliminarla inserendo la tua password di Instagram.

Infine, passaggio più importante, vai su “Gestisci attività futura” e scegli “Scollega”.