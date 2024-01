Instagram ha problemi e non funziona, cosa succede

(Adnkronos) – Problemi per Instagram nella serata di oggi 25 gennaio 2024 decolla l'hashtag #instagramdown su X. Il social della galassia Meta che fa capo a Mark Zuckerberg ha smesso di funzionare correttamente dopo le 22, con disagi per circa un'ora. Il sito downdetector, che monitora le anomalie sulla rete e raccoglie le segnalazioni di problemi, ha evidenziato un picco di 'allarmi' non solo in Italia ma praticamente ovunque: dagli Usa alla Germania, dalla Nuova Zelanda alla Svezia. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

