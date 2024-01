Intelligenza Artificiale, lanciata la prima sfida sui dati sintetici

(Adnkronos) –

Aindo lancia il "Synthetic Data Hackathon: Accelerate AI", il primo Hackathon per approfondire le capacità di generare soluzioni di Intelligenza Artificiale basate su set di dati sintetici. La startup, nata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, ha infatti sviluppato e brevettato una tecnologia di generazione di dati sintetici presentata tra le innovazioni globali tecnologiche a CES 2024 a Las Vegas. La sfida è realizzata da Aindo in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste e il DIAG della Sapienza di Roma e sarà rivolta a studentesse e studenti universitari, chiamati a creare un modello predittivo basato su dati sintetici, pronto a essere utilizzato in uno scenario reale. Aindo spiega che l'intento dell'Hackathon è promuovere il progresso delle soluzioni di IA attraverso l'uso dei dati sintetici visto che "i dati sintetici non contengono dati di persone reali ed è possibile fare ricerca e sviluppo di soluzioni di IA rispettose della privacy" spiega la startup guidata dal Ceo e co-founder Daniele Panfilo. All'organizzazione della challenge partecipa anche Televita, l'impresa triestina che progetta e gestisce servizi telematici nel settore della salute. Già partner di Aindo dal 2023 per lo sviluppo di un servizio di teleassistenza sanitaria predittiva a vantaggio delle persone fragili, Televita collabora all'Hackathon con l'obiettivo di includere gli studenti in progetti innovativi da promuovere sul territorio. Altra realtà coinvolta nell'Hackathon è AI2S, l'Artificial Intelligence Student Society, che nei giorni dell'evento supporterà operativamente l'organizzazione. "I dati sintetici rappresentano una delle innovazioni più importanti a livello mondiale nel campo dell'Intelligenza Artificiale: si prevede che entro il 2024 il 60% dei dati utilizzati in progetti di AI sarà generato sinteticamente, a fronte dell'1% nel 2021" sottolinea il Ceo e co-fondatore di Aindo, Daniele Panfilo. "Per favorire il progresso dell'AI – aggiunge – abbiamo indetto una competizione a livello nazionale per chiamare studenti ad esplorare le potenzialità dei dati sintetici – dati creati artificialmente che garantiscono la privacy degli utenti – creando innovazione nel mondo reale con l'IA". "Con l'Hackathon – spiega il Ceo – lanciamo una sfida per il progresso scientifico dell'Intelligenza Artificiale pensando al beneficio sociale ed economico offerto da questa innovazione straordinaria". "Synthetic Data Hackathon: Accelerate AI" è il primo Hackathon dedicato ad accelerare lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale utilizzando i dati sintetici ed è rivolto a studentesse e studenti che si metteranno alla prova in una challenge dedicata al progresso delle soluzioni AI. I partecipanti utilizzeranno set di dati sintetici per sviluppare un modello predittivo solido e applicabile a scenari reali. Ma cosa sono i dati sintetici? Usando l'AI generativa, Aindo ha brevettato nel 2023 una tecnologia basata su dati sintetici, dati artificiali, generati attraverso modelli di machine learning, che sono completamente privi di informazioni sensibili ma che conservano fedelmente le caratteristiche e i comportamenti dei dati personali reali. Questa tecnologia, indicano gli esperti di Aindo, permettendo accessibilità, valorizzazione e scambio dei dati, crea così un nuovo paradigma per la protezione della privacy consentendo di applicare le potenzialità dell'intelligenza artificiale in settori ad alto impatto sociale ed economico, dall'ambito sanitario e industriale a quello assicurativo e bancario, anche per ricerche e studi di settore. (di Andreana d'Aquino)

