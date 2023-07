Inter, l’addio di Skriniar: “Siete stati casa mia”

(Adnkronos) – "In questi anni l’Italia, Milano e San Siro sono diventati casa mia e della mia famiglia, nel nostro stadio abbiamo costruito e festeggiato con lo scudetto la nostra vittoria più bella". Così su Instagram Milan Skriniar che dopo sei anni lascia l'Inter per approdare al Paris Saint Germain. "È stato il luogo che ho difeso per sei stagioni, ma dove io per primo mi sono sentito protetto, grazie all’affetto e all’entusiasmo che voi tifosi mi avete sempre riservato, e questo – prosegue Skriniar -resterà indelebile nel mio cuore. Un pensiero speciale verso i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, alla Società e a tutti i collaboratori che in questi sei anni, ogni giorno, hanno contribuito alla mia crescita umana e professionale. Grazie Inter per tutte le emozioni che mi hai fatto provare, nelle vittorie ma anche dopo le sconfitte più dolorose. Grazie Inter. Grazie Milano. Con affetto, Skri". —[email protected] (Web Info)

