Inter-Sassuolo 1-2, prima sconfitta nerazzurra

(Adnkronos) –

L'Inter viene sconfitta dal Sassuolo che vince per 2-1 a San Siro nel match in calendario per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I nerazzurri, in vantaggio con Dumfries, nella ripresa subiscono la rimonta emiliana firmata Bajrami-Berardi e incassano la prima sconfitta dopo 5 vittorie consecutive perdendo la vetta solitaria della classifica. La formazione allenata da Inzaghi rimane a 15 punti e viene agganciata dal Milan. Il Sassuolo, che centra un altro successo di prestigio dopo quello casalingo contro la Juventus, sale a 9 punti. L'Inter parte sparata e domina l'avvio del match con l'esuberanza di Thuram, protagonista di un paio di accelerazioni notevoli. Il Sassuolo soffre ma esce indenne dal primo quarto d'ora e gradualmente guadagna campo. I neroverdi concedono poco e provano ad avanzare il baricentro in una sfida bloccata per mezz'ora abbondante. Bisogna aspettare il 33' un brivido: Dumfries sceglie il corridoio giusto e crossa, Thuram di testa non centra il bersaglio. Il Sassuolo non accetta il ruolo di comprimario e al 39' spaventa i padroni di casa: botta di Toljan, Sommer salva la porta nerazzurra. L'equilibrio salta nel primo minuto di recupero. Thuram suggerisce, Dumfries controlla e di sinistro battezza il secondo palo: 1-0. Prima del riposo, serve un'altra prodezza di Sommer, che nega il pareggio a Toljan, liberato da un disastro di Calhanoglu. L'estremo difensore non è impeccabile al 54', quando il Sassuolo trova il pari meritato. Berardi imbuca, Bajrami conclude sul primo palo e buca il portiere svizzero: 1-1. L'Inter sbanda, concede spazio e tempo a Berardi. La bandiera del Sassuolo ringrazia e al 63' colpisce. Evitato Mkhitaryan, sinistro delizioso da 20 metri abbondanti e palla in rete: 1-2. L'Inter reagisce con poca lucidità e crea una sola grande chance al 70'. Carlos Augusto suggerisce, Frattesi si presenta davanti a Consigli e prova a beffare l'ex compagno con un tocco morbido: il portiere chiude e salva. All'80' i padroni di casa protestano e chiedono un rigore per un presunto tocco di mano di Erlic. Le rabbiose lamentele di Lautaro, però, sono inutili: l'azione è viziata da un fallo di Sanchez. Nel finale, l'Inter si getta in avanti alla ricerca del pari e apre praterie alle ripartenze emiliane. All'85' Laurienté ha sul sinistro il pallone per chiudere i conti, mira sbagliata. All'89' nuova chance per il francese, che scambia con Berardi e tira: Sommer è attento. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata