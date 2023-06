Intercettazioni, Melillo: “Non arretrare, non ne conosco di inutili”

(Adnkronos) –

No a un "arretramento sul ricorso alle intercettazioni, non conosco intercettazioni inutili". Lo afferma Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere aggiungendo di non immaginare "uno spostamento di risorse da un versante investigativo a un altro". Secondo Melillo gli "assetti di questa così delicata materia dipendono non solo da formule normative ma anche dal modo in cui sono organizzati i servizi" e "maggiori garanzie e maggiore efficienze" devono "crescere insieme". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

