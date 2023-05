Internazionali Bnl d’Italia 2023, Fognini fuori al 3° turno contro Rune

(Adnkronos) – Fabio Fognini esce di scena al 3° turno degli Internazionali Bnl d'Italia 2023, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ligure, numero 130 del mondo, cede al danese Holger Rune, numero 7 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 16 minuti. Avanza invece Marco Cecchinato. Nel secondo turno il siciliano, numero 83 del mondo, supera lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 25 del ranking Atp e 21 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 16 minuti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

