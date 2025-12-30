Intervista al Prof. Natale, il celebre cardiologo che ha operato Maurizio Sarri

Un intervento riuscito, una tecnologia all’avanguardia e una riflessione più ampia sul presente e sul futuro della cardiologia. Il professor Andrea Natale, docente ordinario di Cardiologia all’Università di Roma Tor Vergata e direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare, interviene su Radio Radio per chiarire i dettagli dell’ablazione transcatetere con tecnologia PFA effettuata sull’allenatore della SS Lazio, Maurizio Sarri, e per spiegare i progressi più recenti nella cura della fibrillazione atriale.

Professore, conferma che l’intervento su Maurizio Sarri si è concluso con esito positivo?

Sì, l'intervento è andato bene. Naturalmente, come sempre in questi casi, l'effetto definitivo non si valuta immediatamente, ma non ci sono problemi e non ci sono state complicanze.

Di che tipo di intervento si è trattato?

Si tratta di un'ablazione transcatetere. È una procedura che utilizziamo da molti anni, ma oggi la tecnologia è profondamente cambiata. Siamo passati dalle energie termiche, come la radiofrequenza o la crioablazione, a una nuova forma di energia chiamata elettroporazione, o PFA.

Che vantaggi offre la tecnologia PFA rispetto alle tecniche precedenti?

Il vantaggio principale è la maggiore selettività sul tessuto cardiaco. Questo significa meno rischi per le strutture che si trovano vicino al cuore, come l’esofago, le vene polmonari o il nervo frenico. Se utilizzata correttamente, è una procedura più efficiente, più efficace e con un profilo di sicurezza migliore rispetto alle tecnologie termiche.

Il fumo può aggravare patologie come la fibrillazione atriale?

Il fumo è certamente un fattore di rischio per molte patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Per quanto riguarda la fibrillazione atriale, però, ha un ruolo meno diretto. La base di questa aritmia è soprattutto genetica. Su questa predisposizione genetica intervengono poi vari fattori ambientali e comportamentali.

Quali fattori comportamentali incidono di più?

Paradossalmente, più dell'abitudine al fumo incide l'assunzione di alcol. L'alcol ha un ruolo molto rilevante nella comparsa e nella progressione della fibrillazione atriale.

Quali sono i campanelli d’allarme da non ignorare?

Mai sottovalutare segnali come stanchezza persistente, mancanza di respiro o palpitazioni, cioè la sensazione di cuore che batte in modo irregolare o accelerato. Se questi sintomi vengono ignorati, la fibrillazione atriale può portare a complicanze serie come l’ictus o lo scompenso cardiaco, con conseguenze importanti sulla qualità della vita.

Quanto è importante intervenire presto, soprattutto in persone attive come un allenatore di Serie A?

È importante per tutti, ma nelle persone attive lo è ancora di più. Oggi i dati scientifici indicano che intervenire precocemente riduce i rischi futuri e migliora la qualità della vita. Addirittura si tende a intervenire anche nei pazienti asintomatici, perché eliminare l’aritmia riduce complicanze che possono emergere negli anni.

Quali rischi a lungo termine vengono spesso sottovalutati?

Uno dei rischi meno considerati è quello di sviluppare demenza. La fibrillazione atriale, nel tempo, aumenta questo pericolo. Eliminare l’aritmia non migliora solo la condizione immediata del paziente, ma riduce anche il rischio di problemi neurologici futuri.

Dopo un intervento come quello di Sarri, quali sono i tempi di recupero?

In genere consigliamo sette giorni di vita tranquilla. I tempi di recupero sono molto rapidi e il ritorno alle normali attività avviene in breve tempo.

Lei ha curato anche pazienti molto esposti mediaticamente, come Francis Ford Coppola e Silvio Berlusconi. Cambia l’approccio medico?

Dal punto di vista medico no, non cambia nulla. Cambia semmai l’attenzione alla comunicazione e alla riservatezza, ma la cura e la professionalità restano identiche per tutti.

Dopo tanti anni negli Stati Uniti, cosa si propone di fare ora in Italia?

Portare in Italia le tecnologie che saranno probabilmente lo standard nei prossimi anni. A Tor Vergata abbiamo già utilizzato dispositivi di ultimissima generazione. È fondamentale per l’università e per la formazione degli specializzandi, che devono essere esposti fin da subito alla tecnologia del futuro.

Esiste un’unica cura per la fibrillazione atriale?

No, la cura deve essere personalizzata. Ogni paziente è diverso e la procedura va adattata alle sue caratteristiche cliniche. È un approccio che ho sviluppato in molti anni di lavoro negli Stati Uniti e che ora cerco di trasmettere ai giovani.

Quanto conta la formazione delle nuove generazioni?

È l’aspetto più importante. Ho sempre dedicato molta attenzione ai giovani, sia negli Stati Uniti sia ora in Italia. Formare specialisti competenti significa garantire un futuro migliore alla cardiologia e offrire ai pazienti cure sempre più efficaci.

Ricerca, tecnologia e formazione: è su questi pilastri che il professor Andrea Natale sta costruendo il suo lavoro al Policlinico di Tor Vergata, portando in Italia competenze di livello internazionale e offrendo nuove prospettive nella cura delle aritmie cardiache.