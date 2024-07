Intesa Sanpaolo, messaggio importante per tutti i clienti | “Si tratta di una truffa”: addio ai risparmi di una vita

Se sei cliente di Intesa San Paolo o conosci qualcuno che lo è, fai attenzione al messaggio: è una truffa. Avvisa tutti.

Purtroppo tanti correntisti del noto istituto bancario hanno già fatto reclamo: ecco che cosa sta accadendo a causa dei cyber criminali senza scrupoli.

Si tratta di una truffa perpetrata ai danni di tanti risparmiatori ignari, che hanno visto il loro conto corrente azzerato in pochi istanti.

Scopriamo come avviene la truffa ai clienti di Intesa San Paolo e come fare a difendersi da chi intende appropriarsi dei risparmi di cittadini onesti.

Intesa San Paolo, la truffa che azzera il conto corrente bancario

Capita sempre più spesso di essere contattati tramite e-mail, telefonate, sms e chat da truffatori che si spacciano per impiegati di banca e che inviano finti avvisi. Può succedere che si tratti di inviti a inserire un codice, e in questo caso la richiesta viene giustificata con un testo che spiega che occorre inoltrare il suddetto codice per evitare addebiti, o per bloccare bonifici e operazioni inviate da fantomatici hacker. Quello che accade davvero però è l’esatto contrario.

Chiedendo l’inoltro di codici personale, User id e pin di sicurezza i cyber criminali non fanno che mettere in atto una truffa. In altri casi invece viene mandato un link con l’invito a cliccare sull’URL per mettere al sicuro i propri risparmi, ma è un collegamento malevolo. In altre parole fingono di essere intenzionati a mettere al sicuro il denaro dei correntisti e invece li derubano. Questa volta è toccato ad alcuni dei clienti di Intesa San Paolo, che sono diventati vittime di un’operazione truffaldina. Scopriamo che cosa è accaduto nello specifico e come fare a difendersi.

Come funziona e come fare a difendersi

La truffa ai danni dei clienti di Intesa San Paolo e di altri istituti bancari avviene a telefono. A una vittima ignara arriva una telefonata da parte di qualcuno che si presenta come operatore della banca, e fa credere che i soldi siano a rischio e debbano essere trasferiti su un altro conto corrente. Così invita a fare un’operazione via App o bancomat. A quel punto l’utente segue le indicazioni del truffatore e si ritrova senza più un euro.

Negli ultimi giorni Intesa San Paolo ha invitato tutti i suoi clienti a diffidare da richieste sospette e ha invitato le eventuali vittime del raggiro a contattare il numero verde 800.303.303 per segnalare la truffa o il tentativo di truffa all’istituto bancario. Per non cadere nel raggiro bisogna tenere sempre a mente che nessuno chiede in buona fede codici identificativi, né invita a fare operazioni bancarie. Se si ha il dubbio che i propri soldi siano a rischio è meglio rivolgersi al proprio private banker o al numero verde o a una filiale della propria banca, prima di procedere con operazioni avventate, su indicazione di sconosciuti o a seguito di inviti ricevuti a telefono.