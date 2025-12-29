Intossicazioni alimentari: i rischi reali e gli errori che si pagano cari fino alla morte

L’intossicazione alimentare non è “solo” una gastroenterite: può diventare un’emergenza sanitaria quando l’agente responsabile è una tossina (come nel botulismo), quando colpisce molte persone in poco tempo (mense, eventi, ristoranti), o quando riguarda soggetti fragili (bambini, anziani, donne in gravidanza, immunodepressi). I casi di cronaca degli ultimi mesi lo ricordano con forza: ricoveri, terapie intensive e, in alcuni episodi, anche decessi. Il recentissimo caso di Campobasso, dove madre e figlia sono morte a seguito di una intossicazione alimentare è solo l’ultimo di un a serie.
Cosa intendiamo davvero per intossicazione alimentare
Nel linguaggio comune si parla di “intossicazione” per qualunque malessere dopo un pasto, ma le situazioni possono essere diverse:
- Infezioni alimentari: batteri o virus ingeriti con cibo/acqua (Salmonella, Campylobacter, norovirus).
- Tossinfezioni: il microrganismo produce tossine nell’intestino o nel cibo (alcuni ceppi di E. coli, Clostridium perfringens).
- Intossicazioni da tossine: la tossina è già presente nell’alimento (botulino, istamina nel pesce “scombroid”, tossine naturali di funghi o molluschi).
La differenza non è accademica: cambia la gravità, cambiano i tempi di comparsa dei sintomi e cambiano anche le strategie di prevenzione.
I rischi: quando un mal di pancia diventa pericoloso
Molti episodi si risolvono in 24-72 ore, ma ci sono segnali e contesti che alzano il livello di allerta:
- Disidratazione importante (soprattutto bambini e anziani).
- Febbre alta persistente, sangue nelle feci, dolore addominale intenso.
- Sintomi neurologici (visione offuscata, difficoltà a deglutire/parlare, debolezza progressiva): campanello d’allarme tipico del botulismo.
- Gravidanza e fragilità immunitaria: qui pesa molto, ad esempio, Listeria, nota per forme invasive e severe.
A livello europeo, i dati più recenti disponibili mostrano che i focolai alimentari e le ospedalizzazioni sono tutt’altro che marginali. Nel EU One Health Zoonoses Report 2024 (pubblicato nel 2025), nell’UE risultano 6.558 focolai, 62.481 casi, 3.336 ospedalizzazioni e 53 decessi nel 2024.
Nello stesso contesto, Listeria monocytogenes continua a distinguersi per la quota più alta di forme gravi, ricoveri e decessi fra le infezioni alimentari segnalate.
I casi recenti: dai ricoveri di massa ai decessi per botulino
Negli ultimi mesi, la cronaca italiana ha riportato episodi molto diversi tra loro, ma con un filo comune: un passaggio igienico-sanitario saltato (o un controllo insufficiente) può avere conseguenze pesanti.
1) L’allarme botulino: casi gravi e vittime in Calabria e Sardegna
Nell’estate 2025 si sono accesi i riflettori su focolai di sospetto/accertato botulismo legati a consumi in contesti di festa e street food: persone ricoverate, alcuni in terapia intensiva e decessi riportati da più testate.
Il botulismo è raro, ma quando colpisce può essere devastante: la tossina agisce sul sistema nervoso e il tempo di intervento fa la differenza.
2) Mensa scolastica: centinaia di persone con sintomi gastrointestinali e ricoveri
In Toscana, un’inchiesta (riemersa nel 2025) ha ricostruito l’episodio del 21 settembre 2024, quando 246 alunni e 23 adulti avrebbero avuto sintomi compatibili con sindrome gastrointestinale da “sospetta salmonella”; 98 si rivolsero al pronto soccorso e 23 furono ricoverati.
È il classico scenario “ad alto impatto”: tante porzioni, tanti commensali, una filiera lunga e un singolo ingrediente che può diventare moltiplicatore del problema.
3) Ristorazione: decine di intossicati dopo un pasto, diagnosi di norovirus.
A Pescara, a fine febbraio 2025, è stato segnalato un episodio con oltre 60 persone che avrebbero accusato sintomi dopo pranzi e cene in un ristorante, con indicazioni verso norovirus.
Il norovirus è un “campione” di contagiosità: può passare da persona a persona, da superfici contaminate e tramite alimenti manipolati.
Dove nascono più spesso gli incidenti: punti critici in casa e nei locali
Questi episodi, pur diversi, richiamano sempre alcune aree sensibili:
- Catena del freddo: conservazione e trasporto a temperature non corrette (soprattutto in estate, eventi all’aperto, street food).
- Cotture insufficienti: carni macinate, pollame, uova e preparazioni “al sangue” quando non gestite correttamente.
- Contaminazione crociata: stesso coltello/tagliere per crudo e pronto, mani non lavate, superfici non sanificate.
- Preparazioni “a rischio”: conserve e sott’olio artigianali, salse non acidificate correttamente, alimenti mantenuti tiepidi a lungo, pesce mal conservato.
- Igiene del personale: fondamentale per virus come norovirus.
Molte autorità sanitarie italiane sintetizzano la prevenzione in regole pratiche (temperatura giusta, pulizia, cottura adeguata, separazione crudo/cotto).
Sintomi: quando andare subito dal medico
Oltre a nausea, vomito, diarrea e crampi, è prudente non aspettare (o contattare l’emergenza) se compaiono:
- segni di disidratazione (bocca secca, sonnolenza, poca urina, capogiri);
- febbre alta o peggioramento rapido;
- sangue nelle feci;
- sintomi neurologici (vista doppia, difficoltà a parlare/deglutire, debolezza): possibile botulismo → urgenza.
Prevenzione concreta: cosa cambia davvero la probabilità di ammalarsi
- Temperatura: frigorifero efficiente, raffreddare rapidamente gli alimenti cotti, non lasciare pietanze “a metà temperatura” per ore.
- Separazione: crudo e pronto non devono toccarsi mai (taglieri/utensili dedicati).
- Igiene: mani, superfici, utensili; attenzione massima dopo aver toccato uova, carni crude, pesce.
- Conserve e sott’olio: se fatte in casa servono procedure rigorose; quando qualcosa “non torna” (odore, tappo, gas, aspetto), si butta.
- Funghi: raccolta e consumo richiedono competenze e controlli; esistono materiali istituzionali dedicati alla prevenzione.