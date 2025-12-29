Intossicazioni alimentari: i rischi reali e gli errori che si pagano cari fino alla morte

L’intossicazione alimentare non è “solo” una gastroenterite: può diventare un’emergenza sanitaria quando l’agente responsabile è una tossina (come nel botulismo), quando colpisce molte persone in poco tempo (mense, eventi, ristoranti), o quando riguarda soggetti fragili (bambini, anziani, donne in gravidanza, immunodepressi). I casi di cronaca degli ultimi mesi lo ricordano con forza: ricoveri, terapie intensive e, in alcuni episodi, anche decessi. Il recentissimo caso di Campobasso, dove madre e figlia sono morte a seguito di una intossicazione alimentare è solo l’ultimo di un a serie. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa intendiamo davvero per intossicazione alimentare

Nel linguaggio comune si parla di “intossicazione” per qualunque malessere dopo un pasto, ma le situazioni possono essere diverse:

Infezioni alimentari : batteri o virus ingeriti con cibo/acqua (Salmonella, Campylobacter, norovirus).

: batteri o virus ingeriti con cibo/acqua (Salmonella, Campylobacter, norovirus). Tossinfezioni : il microrganismo produce tossine nell’intestino o nel cibo (alcuni ceppi di E. coli, Clostridium perfringens).

: il microrganismo produce tossine nell’intestino o nel cibo (alcuni ceppi di E. coli, Clostridium perfringens). Intossicazioni da tossine: la tossina è già presente nell’alimento (botulino, istamina nel pesce “scombroid”, tossine naturali di funghi o molluschi).

La differenza non è accademica: cambia la gravità, cambiano i tempi di comparsa dei sintomi e cambiano anche le strategie di prevenzione.

I rischi: quando un mal di pancia diventa pericoloso

Molti episodi si risolvono in 24-72 ore, ma ci sono segnali e contesti che alzano il livello di allerta:

Disidratazione importante (soprattutto bambini e anziani).

(soprattutto bambini e anziani). Febbre alta persistente , sangue nelle feci, dolore addominale intenso.

, sangue nelle feci, dolore addominale intenso. Sintomi neurologici (visione offuscata, difficoltà a deglutire/parlare, debolezza progressiva): campanello d’allarme tipico del botulismo .

(visione offuscata, difficoltà a deglutire/parlare, debolezza progressiva): campanello d’allarme tipico del . Gravidanza e fragilità immunitaria: qui pesa molto, ad esempio, Listeria, nota per forme invasive e severe.

A livello europeo, i dati più recenti disponibili mostrano che i focolai alimentari e le ospedalizzazioni sono tutt’altro che marginali. Nel EU One Health Zoonoses Report 2024 (pubblicato nel 2025), nell’UE risultano 6.558 focolai, 62.481 casi, 3.336 ospedalizzazioni e 53 decessi nel 2024.

Nello stesso contesto, Listeria monocytogenes continua a distinguersi per la quota più alta di forme gravi, ricoveri e decessi fra le infezioni alimentari segnalate.

I casi recenti: dai ricoveri di massa ai decessi per botulino

Negli ultimi mesi, la cronaca italiana ha riportato episodi molto diversi tra loro, ma con un filo comune: un passaggio igienico-sanitario saltato (o un controllo insufficiente) può avere conseguenze pesanti.

1) L’allarme botulino: casi gravi e vittime in Calabria e Sardegna

Nell’estate 2025 si sono accesi i riflettori su focolai di sospetto/accertato botulismo legati a consumi in contesti di festa e street food: persone ricoverate, alcuni in terapia intensiva e decessi riportati da più testate.

Il botulismo è raro, ma quando colpisce può essere devastante: la tossina agisce sul sistema nervoso e il tempo di intervento fa la differenza.

2) Mensa scolastica: centinaia di persone con sintomi gastrointestinali e ricoveri

In Toscana, un’inchiesta (riemersa nel 2025) ha ricostruito l’episodio del 21 settembre 2024, quando 246 alunni e 23 adulti avrebbero avuto sintomi compatibili con sindrome gastrointestinale da “sospetta salmonella”; 98 si rivolsero al pronto soccorso e 23 furono ricoverati.

È il classico scenario “ad alto impatto”: tante porzioni, tanti commensali, una filiera lunga e un singolo ingrediente che può diventare moltiplicatore del problema.

3) Ristorazione: decine di intossicati dopo un pasto, diagnosi di norovirus.

A Pescara, a fine febbraio 2025, è stato segnalato un episodio con oltre 60 persone che avrebbero accusato sintomi dopo pranzi e cene in un ristorante, con indicazioni verso norovirus.

Il norovirus è un “campione” di contagiosità: può passare da persona a persona, da superfici contaminate e tramite alimenti manipolati.

Dove nascono più spesso gli incidenti: punti critici in casa e nei locali

Questi episodi, pur diversi, richiamano sempre alcune aree sensibili:

Catena del freddo : conservazione e trasporto a temperature non corrette (soprattutto in estate, eventi all’aperto, street food).

: conservazione e trasporto a temperature non corrette (soprattutto in estate, eventi all’aperto, street food). Cotture insufficienti : carni macinate, pollame, uova e preparazioni “al sangue” quando non gestite correttamente.

: carni macinate, pollame, uova e preparazioni “al sangue” quando non gestite correttamente. Contaminazione crociata : stesso coltello/tagliere per crudo e pronto, mani non lavate, superfici non sanificate.

: stesso coltello/tagliere per crudo e pronto, mani non lavate, superfici non sanificate. Preparazioni “a rischio” : conserve e sott’olio artigianali, salse non acidificate correttamente, alimenti mantenuti tiepidi a lungo, pesce mal conservato.

: conserve e sott’olio artigianali, salse non acidificate correttamente, alimenti mantenuti tiepidi a lungo, pesce mal conservato. Igiene del personale: fondamentale per virus come norovirus.

Molte autorità sanitarie italiane sintetizzano la prevenzione in regole pratiche (temperatura giusta, pulizia, cottura adeguata, separazione crudo/cotto).

Sintomi: quando andare subito dal medico

Oltre a nausea, vomito, diarrea e crampi, è prudente non aspettare (o contattare l’emergenza) se compaiono:

segni di disidratazione (bocca secca, sonnolenza, poca urina, capogiri);

(bocca secca, sonnolenza, poca urina, capogiri); febbre alta o peggioramento rapido;

o peggioramento rapido; sangue nelle feci ;

; sintomi neurologici (vista doppia, difficoltà a parlare/deglutire, debolezza): possibile botulismo → urgenza.

Prevenzione concreta: cosa cambia davvero la probabilità di ammalarsi