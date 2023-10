Investimenti green, partnership Green Horse Advisory-Circularity

(Adnkronos) – Circularity, piattaforma tecnologica dell’economia circolare e società di consulenza che affianca le imprese nella transizione verso modelli di produzione circolari con servizi di formazione e competenze tecnico-strategiche, e Green Horse Advisory, realtà di advisory strategica con un focus esclusivo sulla transizione energetica, uniscono il loro know-how per una consulenza dedicata alla sostenibilità energetica che preveda una valutazione Esg dei progetti nell’ambito della transizione energetica. I clienti destinatari dell’offerta frutto della nuova partnership sono principalmente fondi d’investimento, banche e altri capital providers, Ipp e società energetiche multinazionali. La valutazione Esg di Circularity parte da un’analisi della filiera di produzione e prosegue considerando le performance rispetto a specifici criteri Esg. La valutazione restituisce una fotografia dell’analisi dei rischi in termini di environment, social e governance e propone azioni e attività per migliorare le performance del progetto analizzato. In ambito environment i giudizi fanno riferimento a parametri come la biodiversità, la gestione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e la misurazione della carbon footprint, l’end of waste e la circolarità. Nell’ambito social, la valutazione è legata all’impegno in ambiti come la diversity e l’inclusion, ad esempio l’impiego di personale del territorio o di giovani. Tra i parametri sulla governance vengono valutati i rischi di corruzione, di conflitti d’interesse, la diversity nei CdA e la presenza di consiglieri indipendenti. È possibile eseguire la valutazione prima, durante o anche dopo la realizzazione dei progetti. "Siamo orgogliosi di aver stretto una partnership strategica con Green Horse Advisory – ha dichiarato Camilla Colucci, Ceo e co-founder di Circularity – Grazie a questa collaborazione vincente, offriremo una valutazione Esg dei progetti di investimento e realizzazione di progetti nell’ambito della transizione energetica, sia ex-ante, sia nella fase di costruzione, sia ex-post, nell’ottica del miglioramento e dell’efficientamento". "Green Horse Advisory è nata con l’ambizione di offrire con i propri servizi un contributo quanto più possibile tangibile e qualificato al processo della transizione energetica. La nostra partnership con Circularity è un passo importantissimo in questa direzione. Siamo infatti consapevoli che una concreta, corretta e rigorosa applicazione degli standard Esg anche alle operazioni di investimento sia assolutamente funzionale ad accelerare il processo verso un nuovo paradigma di economia sostenibile”, afferma Carlo Montella, Managing Partner di Green Horse Legal Advisory. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

