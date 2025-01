Io e lui stiamo insieme | La Clerici non ne fa più mistero ed esce allo scoperto: ecco l’uomo che la fa sognare da anni

Antonella Clerici sorprende tutti. Clamorosa dichiarazione in diretta della nota conduttrice di È sempre mezzogiorno. Pubblico senza parole

Continua ad ottenere risultati più che confortanti ‘È sempre mezzogiorno‘, il rotocalco televisivo quotidiano in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì che ha preso il posto de ‘La prova del cuoco‘.

Grazie a questo nuova trasmissione Antonella Clerici è tornata a recitare un ruolo di primo piano nei palinsesti della TV di Stato. Gli indici di ascolto premiano infatti il nuovo format voluto a tutti i costi dalla conduttrice milanese.

Quello tra la bionda presentatrice e l’emittente di Viale Mazzini è un rapporto iniziato quasi quarant’anni fa e che non si è mai interrotto. “L’unico matrimonio destinato a durare tutta per la mia vita“, ha spesso sottolineato la conduttrice.

Qualche momento di tensione si è avuto solo nel momento in cui i dirigenti della RAI hanno preso la sofferta decisione di cancellare dal palinsesto, dopo oltre vent’anni, un programma ormai storico come ‘La prova del cuoco‘.

Antonella Clerici, la confessione quando meno te l’aspetti: pubblico spiazzato

La scelta che ha portato alla nascita di ‘È sempre mezzogiorno‘ si è rivelata quanto mai vincente, per la soddisfazione di tutti. E proprio a tal proposito nel corso di una delle ultime puntate Antonella Clerici ha ricevuto un’inattesa e piacevolissima sorpresa.

Negli studi della RAI si è infatti presentato il suo agente e figura assai celebre del mondo dello spettacolo, il noto manager Lucio Presta. “Intanto guardate, è arrivato il mio Lucio Presta. Lui è il mio adorato agente“.

Antonella Clerici è sposata con lui, non lo sapeva nessuno

Apparsa subito di buon umore per la visita a sorpresa del manager calabrese, la Clerici rivolgendosi allo chef che in quel momento era al suo fianco si è lasciata andare a qualche battuta delle sue: “Sai che io e lui stiamo insieme più di qualunque matrimonio che abbia mai avuto?”.

Immediata è giunta la replica, altrettanto ironica, del cuoco che evidentemente non è rimasto spiazzato dall’uscita della Clerici: “Che spettacolo, altor che coppia di fatto!”. A quel punto la conduttrice, rivolgendosi direttamente a Presta, ha approfittato della situazione per rivelare come il loro legame professionale duri ormai da quasi vent’anni: “È dal 2005, vero Lucio? Altro che coppia di fatto”. Per dovere di cronaca è giusto sottolineare come Lucio Presta sia da parecchi anni l’agente di quasi tutti i più importanti conduttori televisivi.