IPA in liquidazione, Mussolini (FI): “Nessuna trasparenza, dipendenti penalizzati sulle quote versate”

Oltre undicimila dipendenti capitolini iscritti all’IPA, l’Istituto di Previdenza e Assistenza avviato verso la liquidazione, tornano al centro dello scontro politico in Campidoglio.

La capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina, Rachele Mussolini, parla di “totale mancanza di trasparenza” e di “mancanza di rispetto” da parte del Partito Democratico, dopo il voto contrario su una mozione a sua firma che chiedeva garanzie sulla restituzione delle quote previdenziali e assistenziali versate, con un meccanismo di rivalutazione collegato all’inflazione e definito insieme al Commissario liquidatore, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

IPA in liquidazione, la mozione bocciata e l’accusa: “Delibera risolutrice mai vista”

Nel mirino di Mussolini finisce la motivazione con cui il PD avrebbe giustificato il voto contrario: l’esistenza di una “delibera risolutrice” che, secondo la capogruppo azzurra, non avrebbe riscontro documentale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È il punto che, nella ricostruzione di Forza Italia, alimenta un clima di incertezza fra i lavoratori, già alle prese con tempi, modalità e importi della liquidazione. Il tema non è solo politico: riguarda il destino di somme accantonate negli anni, che per molti dipendenti rappresentano un capitolo rilevante di tutela e assistenza.

IPA in liquidazione, cosa contesta Forza Italia: capitale “non rivalutato” e potere d’acquisto eroso

La denuncia entra nel merito economico: Mussolini sostiene che, senza una rivalutazione adeguata, gli iscritti rischiano di ricevere un importo nominale inferiore rispetto a quanto effettivamente versato nel tempo, a causa dell’inflazione e della perdita di potere d’acquisto accumulata in decenni.

Da qui la richiesta di un meccanismo di aggiornamento monetario, tema che si intreccia con le regole di restituzione e con gli atti che disciplinano l’uscita dal sistema e la gestione delle somme, anche alla luce delle delibere approvate negli ultimi mesi.

IPA in liquidazione, il quadro ufficiale: decisione avviata nel 2024 e percorso liquidatorio dal 2025

Sul piano istituzionale, Roma Capitale ha avviato la procedura con atti approvati in Giunta e poi in Assemblea Capitolina, con l’obiettivo dichiarato di chiudere le attività dell’IPA e avviare un percorso di liquidazione, accompagnandolo con misure alternative per servizi e istituti sostitutivi.

Il Campidoglio, nelle comunicazioni ufficiali del 2024, ha indicato anche la necessità di mettere in sicurezza il passaggio e di definire un perimetro chiaro per gli adempimenti successivi, affidati alla gestione commissariale.

IPA in liquidazione, trasparenza e comunicazioni agli iscritti: la pressione delle sigle sindacali

Nel confronto entrano anche i sindacati, che da tempo chiedono informazioni più leggibili su tempi e procedure. Mussolini parla di assenza di chiarezza amministrativa e di comunicazione verso gli iscritti, richiamando i principi di trasparenza e imparzialità che devono guidare una pubblica amministrazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sul versante operativo, anche i canali dell’IPA hanno pubblicato avvisi agli iscritti con aggiornamenti su pagamenti, contatti e gestione delle richieste, segno di un flusso di domande molto elevato e di una fase delicata per chi attende risposte puntuali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

IPA in liquidazione, cosa succede ora in Campidoglio

La polemica di Forza Italia apre due piste che difficilmente si chiuderanno in fretta: da un lato la battaglia sugli atti, che l’opposizione chiede di vedere nero su bianco, dall’altro la questione sostanziale degli importi finali riconosciuti agli iscritti.

Con la gara e i passaggi tecnici della liquidazione che avanzano, la pressione politica tende a salire: per migliaia di dipendenti capitolini il tema non è astratto, perché riguarda risorse maturate in anni di lavoro.

In questo quadro, la richiesta di Mussolini resta quella di “massima trasparenza” e di un confronto strutturato con il Commissario liquidatore e le organizzazioni sindacali, mentre la maggioranza sarà chiamata a chiarire atti, tempi e criteri con cui intende chiudere il dossier IPA senza lasciare strascichi.