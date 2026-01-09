IPA in liquidazione, Mussolini (FI): “Nessuna trasparenza, dipendenti penalizzati sulle quote versate”

Oltre undicimila dipendenti capitolini iscritti all’IPA, l’Istituto di Previdenza e Assistenza avviato verso la liquidazione, tornano al centro dello scontro politico in Campidoglio.
La capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina, Rachele Mussolini, parla di “totale mancanza di trasparenza” e di “mancanza di rispetto” da parte del Partito Democratico, dopo il voto contrario su una mozione a sua firma che chiedeva garanzie sulla restituzione delle quote previdenziali e assistenziali versate, con un meccanismo di rivalutazione collegato all’inflazione e definito insieme al Commissario liquidatore, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
IPA in liquidazione, la mozione bocciata e l’accusa: “Delibera risolutrice mai vista”
Nel mirino di Mussolini finisce la motivazione con cui il PD avrebbe giustificato il voto contrario: l’esistenza di una “delibera risolutrice” che, secondo la capogruppo azzurra, non avrebbe riscontro documentale.
È il punto che, nella ricostruzione di Forza Italia, alimenta un clima di incertezza fra i lavoratori, già alle prese con tempi, modalità e importi della liquidazione. Il tema non è solo politico: riguarda il destino di somme accantonate negli anni, che per molti dipendenti rappresentano un capitolo rilevante di tutela e assistenza.
IPA in liquidazione, cosa contesta Forza Italia: capitale “non rivalutato” e potere d’acquisto eroso
La denuncia entra nel merito economico: Mussolini sostiene che, senza una rivalutazione adeguata, gli iscritti rischiano di ricevere un importo nominale inferiore rispetto a quanto effettivamente versato nel tempo, a causa dell’inflazione e della perdita di potere d’acquisto accumulata in decenni.
Da qui la richiesta di un meccanismo di aggiornamento monetario, tema che si intreccia con le regole di restituzione e con gli atti che disciplinano l’uscita dal sistema e la gestione delle somme, anche alla luce delle delibere approvate negli ultimi mesi.
IPA in liquidazione, il quadro ufficiale: decisione avviata nel 2024 e percorso liquidatorio dal 2025
Sul piano istituzionale, Roma Capitale ha avviato la procedura con atti approvati in Giunta e poi in Assemblea Capitolina, con l’obiettivo dichiarato di chiudere le attività dell’IPA e avviare un percorso di liquidazione, accompagnandolo con misure alternative per servizi e istituti sostitutivi.
Il Campidoglio, nelle comunicazioni ufficiali del 2024, ha indicato anche la necessità di mettere in sicurezza il passaggio e di definire un perimetro chiaro per gli adempimenti successivi, affidati alla gestione commissariale.
IPA in liquidazione, trasparenza e comunicazioni agli iscritti: la pressione delle sigle sindacali
Nel confronto entrano anche i sindacati, che da tempo chiedono informazioni più leggibili su tempi e procedure. Mussolini parla di assenza di chiarezza amministrativa e di comunicazione verso gli iscritti, richiamando i principi di trasparenza e imparzialità che devono guidare una pubblica amministrazione.
Sul versante operativo, anche i canali dell’IPA hanno pubblicato avvisi agli iscritti con aggiornamenti su pagamenti, contatti e gestione delle richieste, segno di un flusso di domande molto elevato e di una fase delicata per chi attende risposte puntuali.
IPA in liquidazione, cosa succede ora in Campidoglio
La polemica di Forza Italia apre due piste che difficilmente si chiuderanno in fretta: da un lato la battaglia sugli atti, che l’opposizione chiede di vedere nero su bianco, dall’altro la questione sostanziale degli importi finali riconosciuti agli iscritti.
Con la gara e i passaggi tecnici della liquidazione che avanzano, la pressione politica tende a salire: per migliaia di dipendenti capitolini il tema non è astratto, perché riguarda risorse maturate in anni di lavoro.
In questo quadro, la richiesta di Mussolini resta quella di “massima trasparenza” e di un confronto strutturato con il Commissario liquidatore e le organizzazioni sindacali, mentre la maggioranza sarà chiamata a chiarire atti, tempi e criteri con cui intende chiudere il dossier IPA senza lasciare strascichi.